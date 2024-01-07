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CHP Milletvekili Tutdere, Adıyaman'daki deprem konutlarının neden teslim edilmediğini sordu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tutdere, Adıyaman'daki deprem konutlarının neden teslim edilmediğini sordu

CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'daki yıkım çalışmalarını inceleyerek, deprem konutlarının hala teslim edilmediğini ve vatandaşların enkazlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Tutdere, iktidara çağrıda bulunarak, hasarlı binaların yıkımının tamamlanmasını ve konutların depremzedelere teslim edilmesini istedi.

CHP Milletvekili Tutdere, Adıyaman\'daki deprem konutlarının neden teslim edilmediğini sordu
07.01.2024 - 08:23,
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Adıyaman'daki yıkım çalışmalarını inceleyen CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, deprem konutlarının neden teslim edilmediğini sordu.

6 Şubat depremlerinin 11'nci ayında memleketi Adıyaman'daki yıkım çalışmalarını inceleyen CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, söz verilmesine rağmen teslim edilmediğini iddia ettiği deprem konutları için iktidara çağrıda bulundu.

Milletvekili Tutdere, Sakarya ve Haydarefendi Caddeleri, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet ve Yeni Mahallelerinde devam eden yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Sakarya Caddesi üzerindeki yıkım sahasında açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen kentte yıkım çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşın her sokak başında enkaz döküntüleri karşı karşıya kaldığını söyledi.

Milletvekili Tutdere, "Depremin üzerinden tam 11 ay geçti. Adıyaman'da 6 Şubat'ta yerle bir olan ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. İktidar tarafından verilen sözler tutulmadı. Ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarını şehrin dört bir yanında devam ettiğini görmekteyiz. Vatandaşlarımız her sokak başında, her caddede kısmen kaldırılmış ama geride bırakılmış enkazlarla karşı karşıya kalıyor. Vatandaş her yerde bu çirkin görüntülerle karşılaşmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çağrı yapıyoruz; bir an önce hasarlı binaların yıkım işlemleri tamamlansın. Sokak ve caddelerdeki enkaz artıkları tamamen temizlensin ve artık vatandaş normal hayatına dönsün. Konutlar konusunda da şu ana kadar Adıyaman'da teslim edilen konut yok. İktidar yetkilileri bazı konutların tamamlandığını, teslime hazır halde olduğunu söylüyorlar. Ben de buradan çağrı yapıyorum teslime hazır hale gelen konutları bir an evvel, depremzedelere, hak sahiplerine teslim edin. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşları kalıcı konutlara aktarın. Daha neyi bekliyorsunuz? Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için kaç gün, kaç ay geçmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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