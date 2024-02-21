CHP Milletvekili Ulaş Karasu, TCDD'deki görevde yükselme sınavında sendika üyelerinin elendiğini iddia etti - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Ulaş Karasu, TCDD'deki görevde yükselme sınavında sendika üyelerinin elendiğini iddia etti

CHP Milletvekili Ulaş Karasu, TCDD\'deki görevde yükselme sınavında sendika üyelerinin elendiğini iddia etti

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TCDD'deki görevde yükselme sınavında Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesi olanların elendiğini öne sürdü. Karasu, sendika üyelerinin sınavda başarısız olduğunu belirterek, sorulan soruların da taşımacılıkla ilgisi olmadığını ve bakanın bu sorulara cevap verip veremeyeceğini sordu. Karasu, emeğin önemine vurgu yaparak liyakate dikkat edilmesini istedi.

21.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:14
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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TCDD'deki görevde yükselme sınavında "Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesi olanların elendiklerini" öne sürdü.

Karasu, Meclis'te Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesi bir grupla düzenlediği basın toplantısında, TCDD'de görevde yükselme sınavları yapıldığını ifade ederek, sendika üyesi 76 kişiden sadece 6'sının başarılı olabildiğini söyledi. Karasu, şöyle konuştu:

"70 arkadaşımız çeşitli nedenlerle en önemlisi de BTS'ye üye olmaları sebebiyle elendiler. Taşımacılıkla, ulaştırmayla ilgili bir sendikanın görevde yükselme sınavında penisilin iğnesini kimin bulduğu soruldu, Torricelli Yasası soruldu, yapay zekayla ilgili sorular soruldu, Mike Tyson'un Müslüman olduktan sonraki ismi soruldu, elmasın kırılma indisi soruldu. Ben bu soruları bakanlığın başındaki isme sormak istiyorum. Sayın Abdulkadir Uraloğlu, bu soruların cevabını bilmekte midir? Bakanlıktaki en yetkili isim olan Sayın Bakan'a mülakat yapsanız ve bu soruları sorsanız Sayın Bakan'ın bu sorulara cevabı ne olacaktır?"

İnsanların emeği ile oynanmamasını isteyen Karasu, çalışanların evlerine ekmek götürme derdinde olduğunu ifade ederek, "Liyakate önem verin." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Ulaş Karasu, TCDD'deki görevde yükselme sınavında sendika üyelerinin elendiğini iddia etti - Son Dakika

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