CHP Milletvekilleri TÜRASAŞ Genel Müdürünü ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekilleri TÜRASAŞ Genel Müdürünü ziyaret etti

CHP Milletvekilleri TÜRASAŞ Genel Müdürünü ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu başkanlığındaki CHP milletvekilleri, TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar'ı ziyaret etti. Ziyarette, TÜRASAŞ'ın fabrikalarındaki sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. CHP heyeti, fabrikaların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti ve sorunların çözümü konusunda işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Genel Müdür Yazar da milletvekillerine kurumun yapısıyla ilgili bilgi verdi.

30.05.2024 10:51
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu başkanlığındaki CHP milletvekilleri, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar'ı ziyaret etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Karasu başkanlığında, Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan ve Jale Nur Süllü ile Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent'ten oluşan CHP heyeti, Yazar ile genel müdürlükteki makamında görüştü.

TÜRASAŞ'ın Sivas, Eskişehir ve Sakarya'da bulunan fabrikalarındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği görüşmede, CHP heyeti, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan bu fabrikaların istihdama, şehrin ekonomi ve sosyal hayatına önemli zenginlik kattığını vurgulayıp, fabrikaların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

CHP milletvekilleri, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinde kendilerine de yansıyan pek çok sorunun olduğunu belirterek, taleplerini iletti ve bu sorunların çözümü konusunda her türlü işbirliğine hazır olduklarını aktardı.

Genel Müdür Yazar da kurumun yapısıyla ilgili milletvekillerine bilgi verdi, milletvekillerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada, heyetin, Eskişehir, Sakarya ve Sivas'taki TÜRASAŞ'a bağlı fabrikaları da ziyaret edip, kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlayacakları bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekilleri TÜRASAŞ Genel Müdürünü ziyaret etti - Son Dakika

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