CHP Mitingi Sonrası Gazetecilere Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel tarafından, Özlem Çerçioğlu'nun partisinden ayrılıp AK Partiye geçmesi nedeniyle Aydın'da düzenlediği miting sonrası partinin flamalarını toplamak Efeler Belediyesi'ne kaldı. Başka bir haber için meydanda fotoğraf çalışması yapan gazetecileri görünce fotoğraf çekilmesinden rahatsız olan belediye görevlileri "Bunların paraları ödendi" diyerek gazeteciye tepki gösterdiler.

Olay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting düzenlediği Aydın Kent Meydanı'nda yaşandı. Mitingin ertesi günü Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından meydanda sergilenen yeni hizmet araçlarını haber yapmak üzere meydana giden gazeteciler fotoğraf çalışması yaptığı sırada, Efeler Belediyesi'ne ait araçla CHP'nin flamalarını meydanda toplamakta olan görevliler fotoğraf çekilmesinden rahatsız olup, seslerini yükseltmeye başladılar. Bu sırada meydanda görevli polisler de fotoğraf çekimi yapan gazetecinin yanına gelerek fotoğraf çekme amacını sorup basın kartını gördü. Bunun üzerine belediye görevlileri gazeteciye "Bunların paraları ödendi" diye tepki gösterdi. - AYDIN