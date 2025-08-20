CHP Mitingi Sonrası Gazetecilere Tepki - Son Dakika
CHP Mitingi Sonrası Gazetecilere Tepki

20.08.2025 16:56  Güncelleme: 17:14
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingi sonrası, Aydın'da CHP flamalarının toplanmasıyla ilgili gazetecilere yapılan tepki dikkat çekti. Efeler Belediyesi'nde görevli personel, fotoğraf çekimi yapan gazetecilere 'Bunların paraları ödendi' diyerek karşılık verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel tarafından, Özlem Çerçioğlu'nun partisinden ayrılıp AK Partiye geçmesi nedeniyle Aydın'da düzenlediği miting sonrası partinin flamalarını toplamak Efeler Belediyesi'ne kaldı. Başka bir haber için meydanda fotoğraf çalışması yapan gazetecileri görünce fotoğraf çekilmesinden rahatsız olan belediye görevlileri "Bunların paraları ödendi" diyerek gazeteciye tepki gösterdiler.

Olay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting düzenlediği Aydın Kent Meydanı'nda yaşandı. Mitingin ertesi günü Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından meydanda sergilenen yeni hizmet araçlarını haber yapmak üzere meydana giden gazeteciler fotoğraf çalışması yaptığı sırada, Efeler Belediyesi'ne ait araçla CHP'nin flamalarını meydanda toplamakta olan görevliler fotoğraf çekilmesinden rahatsız olup, seslerini yükseltmeye başladılar. Bu sırada meydanda görevli polisler de fotoğraf çekimi yapan gazetecinin yanına gelerek fotoğraf çekme amacını sorup basın kartını gördü. Bunun üzerine belediye görevlileri gazeteciye "Bunların paraları ödendi" diye tepki gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Özgür Özel, Politika, Belediye, 3-sayfa, Efeler, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
