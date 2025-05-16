CHP Mitingindeki Saldırıya Tepkiler Sürüyor

CHP'nin 19 Mayıs mitingi için Gündoğdu Meydanı'nda yapılan hazırlık sırasında, vincin devrilmesi sonucu yaşanan kazayı takip etmek üzere olay yerine giden İHA çalışanlarına yönelik fiziki saldırıya tepkiler sürüyor. CHP İzmir İl Başkanlığı'nın kazaya ve darp olayına sessiz kalmasını eleştiren AK Pati İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "CHP İzmir İl Başkanlığı derin bir sessizlikte. Ne bir sorumluluk, ne basına yönelik saldırıya dair bir açıklama, ne bir özür" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda CHP'nin mitingi için kurulan sahnede vinç devriliyor, bir vatandaş yaralanıyor.

Olayı takip etmek isteyen gazeteciler ise vinçle değil, sistemli bir şiddetle karşılaşıyor. ve sonra? Ne kazaya dair bir sorumluluk, ne basına yönelik saldırıya dair bir açıklama, ne bir özür. "Basın özgürlüğü"nü dillerinden düşürmezler. Demek ki o özgürlük, sadece kendi sesiniz çıkınca geçerli. Çifte standardın, sorumsuzluğun ve suskunluğun fotoğrafı budur. İzmir kamuoyunun vicdanına sunuyoruz. Görevi başında darba maruz kalan ve yaralanan Muhabir Ali İhsan Çiftçi ve Kameraman Abdurrahman Derici'ye tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - İZMİR