CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras seçimi kazandı

Politika

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Muğla'daki son verilere göre seçimi kazandıklarını söyledi.

Aras, CHP PM Üyesi Mehmet Alkın Denizaslanı, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş, belediye başkan adayları ile Kurşunlu Meydanı'nda toplanan partililere hitap etti.

Kazanılan sonucun Muğlalıların ortak çabasının ve emeğinin neticesi olduğunu belirten Aras, "Neredeyse iki ay içerisinde 200'ü aşkın halk buluşması gerçekleştirdik. Bazı yerlerde birer, bazı yerlere ikişer üçer kez bulunduk. Her seferinde aynı enerjiyi, aynı mesajı aldık. O mesajı sonunda bugün sandıkta da gördük. Kadınlar, gençler, yaşlılar, emekliler, emekçiler, esnaflar. Muğla'ya gönül veren her bir hemşerimizle el ele çıktığımız bu zafer yürüyüşünün en büyük ve kritik adımını atmış bulunuyoruz." dedi.

Bugün tüm Muğla halkının bambaşka bir şehre uyanacağını anlatan Aras, kendilerine oy veren ve vermeyen tüm yurttaşları sevgiyle kucaklayarak Muğla'yı dünya kenti yapmak için çalışacaklarını kaydetti.

Seçimi sadece kendilerinin ve ilçe belediye başkan adaylarının kazanmadığını vurgulayan Aras, seçimleri Muğla ittifakının kazandığını dile getirdi.

Bundan sonraki dönemde işçilerle, köylülerle, kadınlarla, gençlerle birlikte çalışacaklarını vurgulayan Aras, sorunları birlikte çözeceklerini ifade etti.

Bundan sonra birlikte üreterek birlikte kazanacaklarına işaret eden Aras, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk koşusundayız. Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin olduğu her yer Cumhuriyetin evlatlarının koruyucusu olacaktır.

Yerin ve göğün bereketi ile kuşanmış bu topraklar bize çocuklarımızın emaneti. Bu emaneti koruyacak, hak ettiği yarınlara birlikte taşıyacağız. Dün söylediğimi bugün de söylüyorum. Belediyemizin kapıları her zaman açık olacak."

Belediye başkanlığı döneminde Muğla'ya katkı sunmak isteyen herkesle uyumlu bir dönem geçireceklerini belirten Aras, tüm vatandaşlarla kucaklaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.