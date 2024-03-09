CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Muhtarlarla Buluştu

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, muhtarlarla da sık sık bir araya geliyor.
Vatandaş ile belediye arasındaki en önemli iletişimin muhtarlık olduğunu, kendisinin de 3 dönem muhtarlık yapan babasından dolayı muhtarlığın görevlerini ve sorumluluğunu çok iyi bildiğini ifade eden CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, 5 yıllık belediye başkanlığı tecrübesinde Bodrum'daki tüm muhtarlarla çok iyi çalıştığını da sözlerine ekleyerek, her zaman ulaşılabilir başkan olacağının sözünü verdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının açıklanmasından sonra ilk görüşmelerinde yine muhtarlarla bir araya gelen Ahmet Aras, Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay ve Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş ile her iki federasyonun yönetim kurulu üyesi muhtarlarla karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundu.
Aras, muhtarlarla gerçekleştirdiği her görüşmede ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağının sözünü vurgularken, muhtarların randevu almadan her zaman kendisiyle görüşebileceklerini ifade ederek, "Muhtarların randevu almasına gerek kalmayacak" dedi.
Muhtarlar ile yaptığı görüşmelerde kendisinin de muhtar çocuğu olduğunu dile getiren Aras, her zaman demokratik bir ilişki içinde birlik, beraberlik çerçevesinde vatandaşların menfaati için gece gündüz demeden çalışacağını belirtti.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras 5 yıl boyunca vatandaşa hizmet için birlikte görev aldığı Bodrum muhtarlarıyla yaptığı buluşmada ise şunları söylemişti;
"Muhtarlarımızın yerel yönetimdeki yerleri çok değerli. Onlar kent sakinlerimizle kurduğumuz iletişimde etkin rol üstleniyor. Ne mutlu bize ki birbirinden kıymetli muhtarlarımızla omuz omuza çalıştık. Halkımızın talep ve şikayetlerini dinledik, çözüm için birlikte yol aldık. Saha çalışmalarımızın yanında mahallelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantıların daha büyüklerini büyükşehirde de yapmayı hedefliyoruz. Muğla hepimizin."
Aras, Menteşe, Yatağan ve Ortaca'da bir araya geldiği muhtarlarla ilçe ve bölge bazında bir araya gelmeye devam edecek. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti. İzmirli şoförlerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldiler.
Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı. Aras, Süer'le tokalaşmak istedi ancak Süer reddetti. Tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Güzelyalı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Seçkin E. tarafından tabancayla vurulan Feray Balkan hayatını kaybetmiş, zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda, Ekrem S. tarafından akrabası Bahri Sezgin'e silahla ateş edildi ve Bahri Sezgin olay yerinde hayatını kaybetti. Ekrem S., olayın ardından canlı yayın yaparak silahıyla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?