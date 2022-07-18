CHP Muratlı Kadın Kolları Başkanı istifa etti - Son Dakika
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CHP Muratlı Kadın Kolları Başkanı istifa etti

18.07.2022 21:01
CHP Muratlı Kadın Kolları Başkanı istifa etti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabire Karakuş, partisindeki görevinden istifa etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabire Karakuş, partisindeki görevinden istifa etti.

Bir süredir yaşadığı sağlık problemlerinin yanı sıra, kızının cemiyet etkinliği için hazırlık yaptıklarını ve bu süreçte de partisine gereken katkıyı sunamayacağını dile getiren Sabire Karakuş, partide kimseyle bir sorun yaşamadığını ve herhangi bir kırgınlığının da olmadığını söyledi. CHP Muratlı İlçe Başkanı Sedat Gürler ise istifaya ilişkin, "Bilinen gerekçelerle istifa edeceğini daha önceden bizimle paylaşmıştı, bilgimiz halinde" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tekirdağ, Muratlı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Muratlı Kadın Kolları Başkanı istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Muratlı Kadın Kolları Başkanı istifa etti - Son Dakika
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