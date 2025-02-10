CHP MYK'de Erken Seçim Değerlendirildi

Politika

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 18.00'de başladı.

MYK'de, bugün "erken seçim" gündemiyle yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı değerlendirilecek ve burada görüşülen ön seçim uygulaması ele alınacak.

Ayrıca, MYK'de, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlatılması da görüşülecek.