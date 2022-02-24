CHP MYK, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı - Son Dakika
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CHP MYK, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı

24.02.2022 21:00
CHP MYK, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Denizli programını yarıda keserek akşam saatlerinde Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü MYK toplantısına başkanlık etti.

Parti genel merkezinde 2,5 saat süren toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile CHP Dış Politika Danışma Kurulu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri de katıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin olası etkilerinin görüşüldüğü toplantıda, Türkiye'nin durumdan en az şekilde etkilenmesi için CHP'nin atacağı adımlar da ele alındı.

Olağanüstü MYK'ya ilişkin, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yarın bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP MYK, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı - Son Dakika


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