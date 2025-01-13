CHP MYK Toplandı

Politika

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, Genel Başkan Özgür Özel'in 9 Ocak'ta başlattığı "kırmızı kart" eyleminin toplumdaki yansımaları, DEM Parti heyetiyle TBMM'de yapılan görüşme, Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'de yaşanan gelişmeler, iç politika, ekonomi, parti içi disiplin dosyaları ve etkinlik takvimi masaya yatırılacak.