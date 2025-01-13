CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.
Özel'in sunuşuyla başlayan toplantıda, genel başkan yardımcıları kendi faaliyet alanlarına ilişkin sunum yaptı.
MYK toplantısında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması, ekonomi politikaları, iç ve dış politika ile faaliyet takvimi görüşüldü.
Toplantıdan erken ayrılan Özel, Beşiktaş Belediyesi önündeki programa katılmak üzere İstanbul'a hareket etti.
Son Dakika › Politika › CHP MYK Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
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