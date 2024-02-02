CHP\'nin Antalya Muratpaşa ilçesi belediye başkan adayı Ümit Uysal oldu

Politika

CHP'nin Antalya Muratpaşa ilçesi belediye başkan adayı mevcut başkan Ümit Uysal oldu. Uysal, "5 yıl daha Antalya'mızın kalbi Muratpaşa'mıza hizmet etmeye aday olmak için görev aldık" dedi.

CHP'de bir süredir aday belirsizliği yaşanan Muratpaşa Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Ümit Uysal oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve Parti Meclisi kararı ile aday olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Ümit Uysal, "5 yıl daha Antalya'mızın kalbi Muratpaşa'mıza hizmet etmeye aday olmak için görev aldık. Hep birlikte komşularımızın desteği ile Muratpaşa'mızdaki yaşam kalitesini arttırmaya, dayanışmamızı daha ileriye götürmeye, Muratpaşa'mızı dünyaya tanıtmaya ve entegre etmeye devam edeceğiz. Başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm MYK üyelerimize, tüm Parti Meclisi üyelerimize, Antalya İl Başkanımız Nail Kamacı ve yönetimine, Muratpaşa İlçe Başkanımız Hasan Şahin ve yönetimine, desteğini bir an bile olsun bizden esirgemeyen Cumhuriyet Halk Partimizin parti emekçilerine ve tüm komşularıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA