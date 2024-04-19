Alanya Belediyesi ve MHP İlçe Başkanlığı Arasında Afiş Atışması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Alanya Belediyesi ve MHP İlçe Başkanlığı Arasında Afiş Atışması

Alanya Belediyesi ve MHP İlçe Başkanlığı arasında yaşanan afiş atışmasında, CHP'li Belediye Başkanı tarafından asılan afişte belediyenin toplam borcu 1 milyar 122 milyon lira olarak ilan edildi. MHP ise kendi binasına astığı afişte, belediyenin alacaklarının da dahil edildiğini ve net borcun 448 milyon lira olduğunu belirtti. MHP'den yapılan açıklamada, sadece belediyenin borçlarının yazılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

19.04.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi ve MHP İlçe Başkanlığı arasında afiş atışması yaşanıyor. CHP'li Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, belediyenin borcunu gösteren bir afiş astırarak toplam borcun 1 milyar 122 milyon lira olduğu ilan etti. Bu afişe yanıt ise MHP Alanya İlçe Başkanlığı'ndan geldi. Parti binasına asılan dev afişte, belediyenin alacaklarının da dahil edildiği ve net borcun 448 milyon lira olduğu ifade edildi. MHP'den yapılan açıklamada, "Sadece belediyenin borçların yazılarak algı oluşturmaya çalışıldığı ortadadır." sözleri yer aldı.

EL DEĞİŞTİREN BELEDİYEYE DEV BORÇ AFİŞİ

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Alanya'da sandıktan galibiyetle çıkan CHP'li Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, önceki dönemin borç çizelgesinden oluşan afişi, belediye binasına astırdı. Binanın ön cephesinde sergilenen afişte, belediyenin nakit ve bankada mevcut varlıklarının yanı sıra banka kredileri hesabı, piyasaya borçlar, diğer borçlar, ödenecek vergi ve fonlar hesabı, SGK prim borçları, YİKOP kültür payı, büyükşehir belediyesi payı ile Alanya Belediyesi Personel Ltd. Şti'nin vergi, SGK ve bireysel emeklilik sistemi borçları listelendi. Afişte Alanya Belediyesi'nin toplamda 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lira borcu olduğu belirtildi.

MHP ALACAKLARIN YER ALDIĞI AFİŞ ASTI

Alanya Belediyesi'ne asılan afişe MHP İlçe Başkanlığı'ndan da afişli karşılık geldi. MHP ilçe binasına asılan afişte ise belediyenin toplam borcu 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lirayken, toplam alacağının 673 milyon 627 bin 208 lira olduğu ve bu durumda toplam borcunun 448 milyon 631 bin 348 lira olduğu vurgulandı.

"ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞI ORTADADIR"

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, 2014 yılında bütçesi kadar borcu ile devralınan Alanya Belediyesi, 10 yıllık süre zarfında bütçesini 40 kat büyüterek, bütçesinin yüzde 10'un altında bir borç ile ve halihazırda silinemez, yıkılamaz mega projeleriyle devretmiş bulunmaktadır. Alacak kalemi eklenmiş Alanya Belediyesi 'mali durum göstergesi' ektedir. Alanya Belediyesi'nin CHP belediyesine geçişinin ardından Alanya Belediyesi binasına asılan mali durum tablosunun sadece belediye borçlarını yansıttığı fakat sadece belediyenin borçların yazılarak algı oluşturmaya çalışıldığı ortadadır. Aksine asıl borç alacağı belirten mali tabloyu parti binamıza asarak vatandaşlarımıza, Alanya'mıza ve kamuoyuna sunarız denildi.

MHP'NİN AFİŞİNE BELEDİYEDEN YANIT

MHP binasına asılan afişe istinaden Alanya Belediyesi yeni bir basın açıklaması yaparak, Açıklanan mali tablo, belediyemiz tarafından kamuoyuna sunulan mali tablonun tahrif edilmesi suretiyle ancak aynı yazı fontu, aynı renk kartelası kullanılarak hazırlanmıştır; bir başka ifadeyle korsan mali tablo oluşturulmuştur ifadelerine yer verdi.

Belediye binasına asılan mali tabloyla ilgili açıklamada bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Şeffaflığı kurumsal yönetimin temel prensiplerinden birisi olarak görüyoruz. O nedenle seçim meydanlarında göreve başladığımız zaman belediyemizin mali verilerini hemşehrilerimizin bilgisine sunacağımızı söylemiştik. Göreve başladığımızın 4'üncü iş gününde söz verdiğimiz gibi tabloyu binamıza astık. Tablo Alanya Belediyesi'nin 31 Mart günü itibarıyla muhasebe kayıtlarına yansımış borçlarını ve aylık ortalama gelirini, aylık ortalama giderlerini ve aylık gelir gider farkını göstermektedir. 31 Mart 2024 itibarıyla Alanya Belediyesi'nin muhasebe kayıtlarına yansımış borcu 1,2 milyar liradır. Alanya Belediyesi'nin giderleri gelirlerinden daha fazladır. Bu nedenle yeni hiçbir şey yapılmadan dahi her ay 73 milyon lira daha ilave borç doğmaktadır. Alanya Belediyesi çalışanlarının SGK primlerini, bireysel emeklilik katkı paylarını dahi ödememiştir. 2024 yılı bütçesinde halen devam eden işler dolayısıyla 1 milyar 761 milyon lira ödeme taahhüt edilmiş ancak bu taahhüdün karşılanması için kaynak olmadığından 1 milyar 750 milyon lira gayrimenkul satışı bütçelenmiş. Bizim önceliğimiz, israf ve verimsizliğin önüne geçerek, çok hızlı şekilde belediyenin gelir gider dengesini sağlamak olacaktır diye konuştu.

Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, MHP, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Alanya Belediyesi ve MHP İlçe Başkanlığı Arasında Afiş Atışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:55 Dışişleri’nden İsrail ve İran’a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz Dışişleri'nden İsrail ve İran'a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum
12:25 MKYK toplantısında Erdoğan’ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin MKYK toplantısında Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
11:06 İzmir’de 4.5 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
13:04 Uğur Dündar’ın cinsellik çıkışı Ece Üner’e kahkaha attırdı Uğur Dündar'ın cinsellik çıkışı Ece Üner'e kahkaha attırdı
12:24 İki Gözüm Ahmet Sürgün’ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi İki Gözüm Ahmet Sürgün'ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi
12:13 FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı
12:00 Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler
11:07 Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı Bakandan açıklama geldi Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı? Bakandan açıklama geldi
10:41 Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı İbrahim Tatlıses’le birçok filmde oynamış Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı! İbrahim Tatlıses'le birçok filmde oynamış
10:23 Torunu tarafından kafası duvara vurulan anneanne hastanede hayatını kaybetti Torunu tarafından kafası duvara vurulan anneanne hastanede hayatını kaybetti
10:06 İşte yıl sonu görülecek dolar kuru Merkez Bankası açıkladı İşte yıl sonu görülecek dolar kuru! Merkez Bankası açıkladı
10:05 Furkan Nesli Derneği’nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 13:55:34. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya Belediyesi ve MHP İlçe Başkanlığı Arasında Afiş Atışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement