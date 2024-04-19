Politika

Alanya Belediyesi ve MHP İlçe Başkanlığı arasında afiş atışması yaşanıyor. CHP'li Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, belediyenin borcunu gösteren bir afiş astırarak toplam borcun 1 milyar 122 milyon lira olduğu ilan etti. Bu afişe yanıt ise MHP Alanya İlçe Başkanlığı'ndan geldi. Parti binasına asılan dev afişte, belediyenin alacaklarının da dahil edildiği ve net borcun 448 milyon lira olduğu ifade edildi. MHP'den yapılan açıklamada, "Sadece belediyenin borçların yazılarak algı oluşturmaya çalışıldığı ortadadır." sözleri yer aldı.

EL DEĞİŞTİREN BELEDİYEYE DEV BORÇ AFİŞİ

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Alanya'da sandıktan galibiyetle çıkan CHP'li Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, önceki dönemin borç çizelgesinden oluşan afişi, belediye binasına astırdı. Binanın ön cephesinde sergilenen afişte, belediyenin nakit ve bankada mevcut varlıklarının yanı sıra banka kredileri hesabı, piyasaya borçlar, diğer borçlar, ödenecek vergi ve fonlar hesabı, SGK prim borçları, YİKOP kültür payı, büyükşehir belediyesi payı ile Alanya Belediyesi Personel Ltd. Şti'nin vergi, SGK ve bireysel emeklilik sistemi borçları listelendi. Afişte Alanya Belediyesi'nin toplamda 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lira borcu olduğu belirtildi.

MHP ALACAKLARIN YER ALDIĞI AFİŞ ASTI

Alanya Belediyesi'ne asılan afişe MHP İlçe Başkanlığı'ndan da afişli karşılık geldi. MHP ilçe binasına asılan afişte ise belediyenin toplam borcu 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lirayken, toplam alacağının 673 milyon 627 bin 208 lira olduğu ve bu durumda toplam borcunun 448 milyon 631 bin 348 lira olduğu vurgulandı.

"ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞI ORTADADIR"

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, 2014 yılında bütçesi kadar borcu ile devralınan Alanya Belediyesi, 10 yıllık süre zarfında bütçesini 40 kat büyüterek, bütçesinin yüzde 10'un altında bir borç ile ve halihazırda silinemez, yıkılamaz mega projeleriyle devretmiş bulunmaktadır. Alacak kalemi eklenmiş Alanya Belediyesi 'mali durum göstergesi' ektedir. Alanya Belediyesi'nin CHP belediyesine geçişinin ardından Alanya Belediyesi binasına asılan mali durum tablosunun sadece belediye borçlarını yansıttığı fakat sadece belediyenin borçların yazılarak algı oluşturmaya çalışıldığı ortadadır. Aksine asıl borç alacağı belirten mali tabloyu parti binamıza asarak vatandaşlarımıza, Alanya'mıza ve kamuoyuna sunarız denildi.

MHP'NİN AFİŞİNE BELEDİYEDEN YANIT

MHP binasına asılan afişe istinaden Alanya Belediyesi yeni bir basın açıklaması yaparak, Açıklanan mali tablo, belediyemiz tarafından kamuoyuna sunulan mali tablonun tahrif edilmesi suretiyle ancak aynı yazı fontu, aynı renk kartelası kullanılarak hazırlanmıştır; bir başka ifadeyle korsan mali tablo oluşturulmuştur ifadelerine yer verdi.

Belediye binasına asılan mali tabloyla ilgili açıklamada bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Şeffaflığı kurumsal yönetimin temel prensiplerinden birisi olarak görüyoruz. O nedenle seçim meydanlarında göreve başladığımız zaman belediyemizin mali verilerini hemşehrilerimizin bilgisine sunacağımızı söylemiştik. Göreve başladığımızın 4'üncü iş gününde söz verdiğimiz gibi tabloyu binamıza astık. Tablo Alanya Belediyesi'nin 31 Mart günü itibarıyla muhasebe kayıtlarına yansımış borçlarını ve aylık ortalama gelirini, aylık ortalama giderlerini ve aylık gelir gider farkını göstermektedir. 31 Mart 2024 itibarıyla Alanya Belediyesi'nin muhasebe kayıtlarına yansımış borcu 1,2 milyar liradır. Alanya Belediyesi'nin giderleri gelirlerinden daha fazladır. Bu nedenle yeni hiçbir şey yapılmadan dahi her ay 73 milyon lira daha ilave borç doğmaktadır. Alanya Belediyesi çalışanlarının SGK primlerini, bireysel emeklilik katkı paylarını dahi ödememiştir. 2024 yılı bütçesinde halen devam eden işler dolayısıyla 1 milyar 761 milyon lira ödeme taahhüt edilmiş ancak bu taahhüdün karşılanması için kaynak olmadığından 1 milyar 750 milyon lira gayrimenkul satışı bütçelenmiş. Bizim önceliğimiz, israf ve verimsizliğin önüne geçerek, çok hızlı şekilde belediyenin gelir gider dengesini sağlamak olacaktır diye konuştu.