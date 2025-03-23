CHP'nin Cumuhbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Cumuhbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Heyecanı

CHP\'nin Cumuhbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Heyecanı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi, Samsun'un Atakum ilçesinde yoğun katılımla gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından vatandaşlar sandıklara koşarak demokrasiye sahip çıkma mesajı verdi.

23.03.2025 19:54  Güncelleme: 20:01
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi, Samsun'un Atakum ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda tek listenin yer aldığı seçimde, seçmenler CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması için Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, tarihi bir dayanışmaya tanıklık ettiklerini belirterek, "Bugün Ekrem Başkanımızın hukuksuz bir şekilde tutuklanmasının ardından milletimiz iradesine sahip çıkıyor. Akın akın insanlar, demokrasiye inancı ile oy kullanmak için sandıklara koşuyorlar. Sadece Atakum'da ve Samsun'da değil, Türkiye'nin tüm illerinde çok yoğun bir ilgi var. Dayanışma sandıkları doldu taştı. Arkadaşlarımız ek 15 bin adet oy pusulası bastırdılar. Türkiye genelinde durum böyle olunca, genel merkezimiz oy kullanma süresini saat 19.00'a kadar uzattı. Destek vermek isteyen tüm vatandaşlarımızı dayanışma sandığına bekliyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, kurtuluş yok tek başına, ya hiçbirimiz" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi çalışmaları kapsamında Samsun'da görevlendirilen CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için geldiği Samsun'dan herkese selam olsun. Öncelikle analarımızın ve büyüklerimizin duasıyla her türlü zorluğun üstesinden geleceğimizi bildiriyor, milletimizi mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise ön seçime yoğun katılımın olduğuna dikkat çekerek, "Ekrem Başkanımıza karşı tutuklama kararının açıklanmasının ardından üyelerimiz dışında özellikle vatandaşlar tarafından çok olağanüstü bir ilgi var. Ben özellikle adalet duygusunu, ülke ve vatan sevgisini yüreğinde taşıyan, evlatlarının geleceğini düşünen herkesi demokrasiye sahip çıkmak üzere dayanışma sandıklarımızda oy kullanmaya davet ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'nin Cumuhbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Heyecanı - Son Dakika

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