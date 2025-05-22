CHP\'nin İmamoğlu\'na Destek Mitingi Pendik\'te Yapıldı

CHP'nin, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için düzenlediği ilçe mitinglerinin altıncısı Pendik'te yapıldı. Miting alanında beklenen kalabalığın oluşmadığı dikkat çekti. Alan dron ile görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör iddiasına ilişkin soruşturmalar sürerken, CHP il ve ilçe mitinglerine devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen mitinglerin altıncısı geçtiğimiz gün Pendik Sahil Tören Alanı'nda yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı mitinge beklenen yoğun katılım sağlanmadı. Miting alanının tam dolmadığı ve birçok bölümün boş kaldığı görüldü. Alan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL