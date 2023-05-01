CHP'nin İtirazı Üzerine Mevlüt Çavuşoğlu'nun Propaganda Afişi Kaldırıldı - Son Dakika
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CHP'nin İtirazı Üzerine Mevlüt Çavuşoğlu'nun Propaganda Afişi Kaldırıldı

01.05.2023 12:13
CHP'nin İtirazı Üzerine Mevlüt Çavuşoğlu'nun Propaganda Afişi Kaldırıldı

Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, milletvekili adayı olarak seçim propagandasında kullandığı görselde Türk Bayrağı yer aldığı için bilboardlardan kaldırılmasına karar verdi.

Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, milletvekili adayı olarak seçim propagandasında kullandığı görselde Türk Bayrağı yer aldığı için bilboardlardan kaldırılmasına karar verdi. Karar, afişin toplatılması için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

AKP Antalya Milletvekili Adayı olan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun seçim çalışmalarında kullanılan propaganda görselinde Türk Bayrağı da yer aldı. CHP'nin itirazı üzerine, Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Seçim Kanunu'nun 58. Maddesi'ne göre "propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbu üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulundurulması" yasak olduğu için söz konusu afişin kaldırılmasına karar verdi.

Kurul, afişi toplamaları için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazarak gönderdi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP'nin İtirazı Üzerine Mevlüt Çavuşoğlu'nun Propaganda Afişi Kaldırıldı - Son Dakika
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