CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama

15.06.2022 14:54

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık falan da değilim." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık falan da değilim." dedi.

Özcan, belediye binasından çıkarken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süreci yakından takip ettiğini belirterek, CHP'nin "öz evladı" olduğunu söyledi.

Çeşitli kademelerinde görev aldığı CHP'yi büyütmek için çalıştıklarını dile getiren Özcan, parti adına girdiği son 5 seçimde de başarılı olduğunu kaydetti.

Özcan, "Sayın Genel Başkan'ın partinin öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini düşünmüyorum. Kendisinden de bir randevu istedim. Randevuyu verirlerse gidip kendisine de detaylı olarak düşüncelerimi anlatacağım. Süreci de anlatacağım samimi olarak. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Yüksek Disiplin Kurulunun sağduyulu, partisini seven üyelerden oluştuğuna, tecrübeli bir başkanının olduğuna işaret eden Özcan, "Herhalde bu AKP'lilerin ve HDP'lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye de düşünüyorum." dedi.

"İhraç kararı verilirse benim CHP ile sadece hukuki bağım kopar"

Hakkında ihraç kararı verilmesi durumunda ne düşüneceği sorulan Özcan, "Hakkımda ihraç kararı verilirse benim Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar, gönül bağım devam eder. 'Herhangi bir partiye gidecek misin?' diye soruyorlar sosyal medyada. Hayır, öyle bir düşüncem yok. Aklıma bile gelmez. Herhangi bir partiye gitmem. Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık falan da değilim." ifadelerini kullandı.

Özcan, moralinin iyi olduğunu dile getirerek, "İşime gücüme bakıyorum. AK Parti'li trolleri ve HDP'nin trollerini izliyorum. Onların yaptığı yorumlara bakıyorum, gülüyorum. Sıkıntı yok. Şu anda belediye çalışmalarıyla meşgulüm." dedi.

Kendisine ulaşan bazı partililerin üzüntülerini dile getirdiğini aktaran Özcan, bazı kesimlerin ise ihraç talebinden mutluluk duyduğunu söyledi. Özcan, "Bunları mutlu edeceğini düşünmüyorum ben partimin, öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu

CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama
CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama
CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama
CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama

YORUMLAR
500
MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan net konuştu: Yoluma bağımsız devam ederim MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan net konuştu: Yoluma bağımsız devam ederim İhraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan'dan ilk açıklama İhraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan'dan ilk açıklama
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
20:16 Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 21:09:27. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement