CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal mi edildi? YSK tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika
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Politika

CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal mi edildi? YSK tartışmalara noktayı koydu

CHP\'nin olağanüstü kurultayı iptal mi edildi? YSK tartışmalara noktayı koydu

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal edildiğine yönelik tartışmalara noktayı koydu. Yapılan açıklamada "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi, gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

23.03.2025 07:29
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Yüksek Seçim Kurulu'ndan internette dolaşıma sokulan " Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü kurultayının YSK tarafından iptal edildi" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

"KONUYLA İLGİLİ YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ÇİFTCİ: HERHANGİ BİR İTİRAZ BAŞVURUSU BULUNMAMAKTADIR

Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

Yüksek Seçim Kurulu, Sosyal Medya, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal mi edildi? YSK tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • BirNeFesSiir null:
    açık açık teror örfütümkurma üye olmak calmak cırpmak adamda yok yok bence adalet yerini buluyor savunan CHP zihniyeti neyini savunuyorsunuz ? şikayet eden chp Li eegilmi can ataklı ne dedi bu adam hırsız demedimi ? CHP de herkes biliyor bunun ne cacık yendiğini çünkü cumhurbaşkanı aday olöasındakı en büyük neden sizce bombası patlayacağı içşn degilmi ? dürüst olun adam herseyi yapmış (::: 17 15 Yanıtla
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