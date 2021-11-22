Üye Girişi
CHP'den öğretmenlere eşit ücret ödenmesi için kanun teklifi - Son Dakika

CHP'den öğretmenlere eşit ücret ödenmesi için kanun teklifi

22.11.2021 13:02
CHP'den öğretmenlere eşit ücret ödenmesi için kanun teklifi

CHP grup başkan vekilleri, öğretmenlere eşit ücret ödenmesi için kanun teklifi hazırladı.

CHP grup başkan vekilleri, öğretmenlere eşit ücret ödenmesi için kanun teklifi hazırladı. Teklifte "Öğretmenlik mesleğinin 'aday öğretmen', 'uzman öğretmen', 'başöğretmen' şeklinde kariyer basamaklarına ayrılması ve bu kadrolarda bulunan öğretmenlere farklı ücret ödenmesi, 'eşit işe eşit ücret' politikasına da aykırılık içermektedir" denildi.

CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan 'Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin gerekçesinde, öğretmenlik mesleğinin adaylık döneminden sonra 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:  "Söz konusu kanunla toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde başöğretmen oranı yüzde 10, uzman öğretmen oranı ise yüzde 20 olarak belirlenmiştir. Öğretmenler, uzman öğretmenlerden yaklaşık 315 TL, başöğretmenlerden ise yaklaşık 635 TL daha düşük ücret almaktadır. Öğretmenlik mesleğinin 'aday öğretmen', 'uzman öğretmen', 'başöğretmen' şeklinde kariyer basamaklarına ayrılması ve bu kadrolarda bulunan öğretmenlere farklı ücret ödenmesi, 'eşit işe eşit ücret' politikasına da aykırılık içermektedir. Teklifimiz ile bu eşitsizlik ortadan kaldırılarak, 'eşit işe eşit ücret' ödenmesi sağlanacaktır."


Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Özgür Özel, Öğretmen, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'den öğretmenlere eşit ücret ödenmesi için kanun teklifi - Son Dakika


Son Dakika

Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde 14:14 Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 14:07 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu 13:31 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı

Son Dakika Haberleri
14:12 Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi
14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı
14:05 Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı!
13:56 Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
13:40 Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi
13:37 TEM'de iki kişinin yaşamını yitirdiği kaza kamerada
13:37 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi
13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!
13:35 Kerem Aktürkoğlu rakip takımların korkulu rüyası oldu
13:34 Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı!
"Kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkıp sırra kadem bastı! "Kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkıp sırra kadem bastı!         
14:15
Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi         
14:12
Netflix, yerli içerikleri sayesinde Türk ekonomisine 583 milyon liralık katkı sağladı Netflix, yerli içerikleri sayesinde Türk ekonomisine 583 milyon liralık katkı sağladı         
14:08
Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı! Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı!         
14:06
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi         
13:21
Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor         
12:39
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 14:20:09. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den öğretmenlere eşit ücret ödenmesi için kanun teklifi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement