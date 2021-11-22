CHP'den öğretmenlere eşit ücret ödenmesi için kanun teklifi - Son Dakika

CHP grup başkan vekilleri, öğretmenlere eşit ücret ödenmesi için kanun teklifi hazırladı. Teklifte "Öğretmenlik mesleğinin 'aday öğretmen', 'uzman öğretmen', 'başöğretmen' şeklinde kariyer basamaklarına ayrılması ve bu kadrolarda bulunan öğretmenlere farklı ücret ödenmesi, 'eşit işe eşit ücret' politikasına da aykırılık içermektedir" denildi.

CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan 'Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin gerekçesinde, öğretmenlik mesleğinin adaylık döneminden sonra 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "Söz konusu kanunla toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde başöğretmen oranı yüzde 10, uzman öğretmen oranı ise yüzde 20 olarak belirlenmiştir. Öğretmenler, uzman öğretmenlerden yaklaşık 315 TL, başöğretmenlerden ise yaklaşık 635 TL daha düşük ücret almaktadır. Öğretmenlik mesleğinin 'aday öğretmen', 'uzman öğretmen', 'başöğretmen' şeklinde kariyer basamaklarına ayrılması ve bu kadrolarda bulunan öğretmenlere farklı ücret ödenmesi, 'eşit işe eşit ücret' politikasına da aykırılık içermektedir. Teklifimiz ile bu eşitsizlik ortadan kaldırılarak, 'eşit işe eşit ücret' ödenmesi sağlanacaktır."