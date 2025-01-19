CHP Olağanüstü Parti Meclisi Toplantısı'nda Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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Politika

CHP Olağanüstü Parti Meclisi Toplantısı'nda Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği Olağanüstü Parti Meclisi Toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ile ilgili 'yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma' süreci olarak nitelendirdi.

19.01.2025 18:05  Güncelleme: 18:10
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Olağanüstü Parti Meclisi Toplantısı'na katıldı

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel:

"Yaşananlar baştan sona bir 'yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma' süreci"

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen Olağanüstü Parti Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda Olağanüstü Parti Meclisi Toplantısı düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve CHP'li milletvekilleri katıldı. Parti Sözcüsü Yücel, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yaşananlar baştan sona bir 'yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma' süreci"

Yücel, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın sabaha karşı bir şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının üzerinden 6 gün geçti. Seçilmişlerin yargı eliyle bertaraf edilmeye çalışıldığı, hukukun siyaseti dizayn etmek için bir araç haline getirildiği, masumiyet karinesinin, lekelenmeme hakkının, 'tutuksuz yargılama asıl, tutuklu yargılama istisnadır' prensibinin ayaklar altına alındığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Bir davetiye ile çağırılsa ifade vermeye gidebilecek seçilmiş bir kamu görevlisi apar topar gözaltına alınıyor. İfadesi bile alınmadan 72 saat nezarette tutuluyor, daha sonra adliyeye sevk ediliyor. 12 saat de adliyede gözaltında tutuluyor ve hakkında tutuklamayı gerektirecek hiçbir somut delil bulunmamasına rağmen tutuklanıyor. Yaşananlar baştan sona bir 'yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma' süreci. Yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma süreci tutuklamadan sonra da devam ediyor" diye konuştu.

CHP Olağanüstü Parti Meclisi Toplantısı\'nda Beşiktaş Belediye Başkanı\'nın Tutuklanmasına Tepki
Kaynak: İHA

Rıza Akpolat, Deniz Yücel, Özgür Özel, Politika, Beşiktaş, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Olağanüstü Parti Meclisi Toplantısı'nda Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Olağanüstü Parti Meclisi Toplantısı'nda Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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