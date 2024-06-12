CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun: Fındıkta 150 liranın altındaki fiyatı kabul etmemiz mümkün değil

Politika

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Fındıkta, kilo başına 150 liradan bir kuruş aşağısına asla razı olamayız. Üreticinin mağdur olmamasını, alın terinin karşılığını almasını istiyorsak asla ve asla fındıkta, 150 liranın altındaki bir fiyatı kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Torun, fındık alım fiyatları ve fındık üreticisinin sorunlarına ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Fındığın ihracatta en net döviz kazandıran ürün olduğunu söyleyen Torun, "Bu ülkenin 70 sente muhtaç olduğu anlarda bile ülkeye döviz sağlayan bir ürün. Ama bu ürün maalesef yıllardır hak ettiği yere gelemedi. Her yıl bir mağduriyeti yaşıyoruz. Her yıl bir sorunu gündeme getiriyoruz ama sonuç alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Torun, Türkiye'de fındık üretiminin doğrudan ve dolaylı olarak 8 milyon kişinin geçimini sağladığını vurgulayarak, "Fındık kan kaybettikçe, fındık sektörü küçüldükçe bu devasa istihdam alanı daralıyor. 'Sektörü nasıl büyütürüz' sorusu hiç sorulmuyor. Enflasyonun, döviz kuru dalgalanmalarının altında ezdikleri üreticiler, fındıktan çekiliyor. Artık göç etmeye başlıyor ve o tarım alanları, fındık bahçeleri sahipsiz kalıyor." diye konuştu.

Fındık üreticisine verilen desteğin 10 yıldır artırılmadığını savunan Torun, "Fındık üreticisinin, özellikle Doğu Karadeniz'deki fındık üreticisinin hali perişan. Bakın makineli tarım yapamıyor, girdileri çok yüksek, dönüm başına aldığı verim doğal şartlardan dolayı düşük. Fındık üreticisini sahipsiz bırakıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Fındık üreticisinin kahverengi kokarca istilasıyla da uğraştığını anlatan Torun, Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda yetersiz kaldığını iddia etti.

Fındıkta sektör lideri olmanın verdiği avantajın kullanılamadığını belirten Torun, "Rekolte oyunlarına kulak asmadan bu yılda fındıkta kilo başına 150 liradan bir kuruş aşağısına asla razı olamayız. Bugünkü maliyetler enflasyon hesaplandığında, üreticinin alın terinin karşılığını almasını istiyorsak, mağdur olmamasını istiyorsak asla ve asla fındıkta 150 liranın altındaki bir fiyatı kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.