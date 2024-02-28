CHP Pamukkale Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur İşçilere Çorba Dağıttı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, adaylık sürecinde bir projesini daha hayata geçirdi.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, sabah saat 06: 00'da işçilere çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Projelerinin arasında olan çorba dağıtımını adaylık sürecinde başlatan Ertemur, daha önce çöp poşeti dağıtımına başlamıştı.

Çorba dağıtımı projesi ile ilgili açıklama yapan Ertemur; "Pamukkale'mizi değiştirmek için bir yola çıktık. Pamukkale'mizin hizmete ihtiyacı var. İnsanımızın ilgiye ihtiyacı var. Pamukkale'nin değişime ihtiyacı var. Pamukkale'mizde vatandaşlarımızın büyük yoğunluğu organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışıyor. Bunun için sabahın erken saatlerinde işe gitmek zorundalar. İşçilerimiz özellikle kış aylarında soğuk havalarda ve erken saatlerde işe gitmek için duraklarda bekliyor. Vatandaşlarımızın yaşadığı zorluğun farkındayız. Bizler işçilerimizin en azından içini ısıtmak istedik. Çorba dağıtımı gerçekleştirdik. Bu projemiz seçimlerin ardından göreve geldiğimizde devam edeceğiz. İnsan temelli belediyecilik anlayışı ile geliyoruz. İşçi kardeşlerimizin her daim yanında olacağız" dedi. - DENİZLİ