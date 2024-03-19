CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Gökpınar Çalışması ve Tekne Restoranı Projesini Anlattı

Politika

Gökpınar Çalışması ve Tekne Restoranı projesinin amacını ve detaylarını anlatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "Pamukkale'mizi günü birlik turizm bataklığından kurtarmamız gerekiyor. Merkezdeki esnafımıza da kazandırmamız gerekiyor. İlçemizde oluşturacağımız yeni cazibe merkezleri bu amacımıza hizmet edecek" dedi.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Gökpınar Dinlenme ve Tekne Restoran projesinin amacını, detaylarını anlattı. Ertemur, projenin Pamukkale'ye yeni bir cazibe merkezi kazandıracağını söyleyerek, Pamukkale'nin merkezine canlılık getirmeleri ve turistleri merkeze çekmeleri gerektiğini vurguladı. Turistleri şehirde tutamadıklarını ifade eden Başkan Adayı Ertemur, "Pamukkale'miz dünyanın incisi. Doğal güzelliğimiz travertenleri ve doğal zenginliğimiz Karahayıt sıcak suları için dünyanın dört bir köşesinden turistler şehrimize geliyor. Maalesef ki turistleri şehrimizde tutamıyoruz. Günübirlik turlarla şehrimize geliyor ve ayrılıyorlar. Turizmin gelir yüzdesinden çok düşük bir pay alıyoruz. Esnafımız kazanamıyor. Pamukkale'miz kazanamıyor. Turistler şehir merkezimi ziyaret etmiyor. Pamukkale ilçe statüsünü aldığından bugüne bu durumun çözümü için bir girişim olmamış. Seçimin ardından bu durumu değiştirmek adına hazırladığımız projelerimiz Pamukkale'mize kazandıracak" dedi.

"Cazibe merkezleri oluşturmamız gerekiyor"

Turistlerin şehir merkezine çekilmesi adına daha önce projeler açıkladığını hatırlatan Ertemur; "Turistlerin şehir merkezine gelmeleri adına Pamukkale' şehir turu, Şahin Tepesi Cam Restoran gibi projelerimizi açıklamıştık. Bizim şehir merkezimizde daha fazla cazibe merkezleri oluşturmamız gerekiyor. Bunun için Gökpınar Dinlenme ve Tekne Restoran projesini hazırladık. Ne demiştik? Pamukkale'mize gelen turistlerimizi şehrimize çekeceğiz. Peki turistler nereleri gezecek, nereleri görecek? İşte bizim vizyon projemiz burada devreye girecek. Gökpınar Barajı'nın bulunduğu bölgede önce yapacağımız çalışmaların ardından hizmete alacağımız tekne restorancılığı projemiz ile turistler Pamukkale'mize adeta aşık olacak. Pamukkale'miz kazanacak, Pamukkaleli kazanacak" şeklinde konuştu. - DENİZLİ