CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Yardıma Muhtaç Vatandaşlar İçin 3 Proje Duyurdu

Politika

DENİZLİ(İHA) – CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşlar için hazırladığı 3 projeyi duyurdu. Aday Ertemur; "Pamukkale'mizde hiçbir vatandaşımız yalnız değil. Yardım bekleyen tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçim çalışmaları kapsamında projelerini açıklamaya devam ediyor. Aday Ertemur, vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyerek, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşları da unutmadı. Pamukkale Adayı Ertemur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef Pamukkale'mizde çok sayıda yardıma muhtaç vatandaşımız yaşıyor. Evine ekmek götüremeyen, bakıma muhtaç insanlarımız var. Bu durum böyle devam edemez. İnsanlarımızı ötekileştiren, yok sayan zihniyeti değiştirmek için geliyoruz." diye konuştu.

"Pamukkale derman belediyecilikle buluştuğunda her şey güzel olacak"

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için projeler hazırladıklarını belirten Ali Rıza Ertemur, "Seçimin ardından derman belediyecilikle buluşturacağımız Pamukkale'mizde vatandaşlarımız belediyenin imkanlarından sonuna kadar yararlanacak. Önce hiçbir vatandaşımızın, evladımızın yatağına aç girmediğinden emin olacağız. Belediyemiz bünyesinde kuracağımız aşevimizde hazırlayacağımız sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Evlerinde bakıma muhtaç insanlarımız için hasta yatağı ve evde temizlik hizmetlerimizi seçimden sonra derhal hayata geçireceğiz. Pamukkaleli hiçbir vatandaşımız yalnız değil. Pamukkale derman belediyecilikle buluştuğunda her şey güzel olacak." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ