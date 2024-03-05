DENİZLİ(İHA) – CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşlar için hazırladığı 3 projeyi duyurdu. Aday Ertemur; "Pamukkale'mizde hiçbir vatandaşımız yalnız değil. Yardım bekleyen tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçim çalışmaları kapsamında projelerini açıklamaya devam ediyor. Aday Ertemur, vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyerek, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşları da unutmadı. Pamukkale Adayı Ertemur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef Pamukkale'mizde çok sayıda yardıma muhtaç vatandaşımız yaşıyor. Evine ekmek götüremeyen, bakıma muhtaç insanlarımız var. Bu durum böyle devam edemez. İnsanlarımızı ötekileştiren, yok sayan zihniyeti değiştirmek için geliyoruz." diye konuştu.
"Pamukkale derman belediyecilikle buluştuğunda her şey güzel olacak"
Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için projeler hazırladıklarını belirten Ali Rıza Ertemur, "Seçimin ardından derman belediyecilikle buluşturacağımız Pamukkale'mizde vatandaşlarımız belediyenin imkanlarından sonuna kadar yararlanacak. Önce hiçbir vatandaşımızın, evladımızın yatağına aç girmediğinden emin olacağız. Belediyemiz bünyesinde kuracağımız aşevimizde hazırlayacağımız sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Evlerinde bakıma muhtaç insanlarımız için hasta yatağı ve evde temizlik hizmetlerimizi seçimden sonra derhal hayata geçireceğiz. Pamukkaleli hiçbir vatandaşımız yalnız değil. Pamukkale derman belediyecilikle buluştuğunda her şey güzel olacak." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Yardıma Muhtaç Vatandaşlar İçin 3 Proje Duyurdu - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerine İstanbul'da devam eden Bakan Yerlikaya'ya İstanbul Valisi ve Fatih Belediye Başkanı da eşlik etti.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Şeker Kanyonu'ndaki yolun sel nedeniyle zarar gördüğünü ve İl Özel İdaresi ile karayollarının burada çalışma yaptığını bildirdi. Şahin, yolun bir an önce trafiğe açılması için kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geçici çözüm için de çaba sarf ettiklerini belirtti. Şeker Kanyonu'ndaki yolun kullanılabilir hale getirilmesi için mühendislik çalışmalarının devam ettiği ve Karayolları'nın da destek verdiği ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. Işıkhan, bu birlikteliğin Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını ve seçimin kentlerin 5 yıllık kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Çetinkaya, 1 Nisan sabahından başlamak üzere 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve yıpranmış konutların revize edileceğini ifade etti. Çetinkaya, vatandaşlardan gelen taleplere çözüm olacaklarını vurguladı.
AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, sadece Devrek'e ve hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ulupınar, tüm vatandaşlara ulaşma sözü vererek, şehrin kalkınması için çağrıda bulundu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde birçok silah ve mühimmat ele geçirdi. Denetimde ayrıca aranan 8 şahıs da yakalandı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'daki Menzil cemaatinin şeyhlerinden Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti.
Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesini ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Camili Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, projelerini anlattı. Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ise Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Günü etkinliğine ve Sakarya Eşraf Platformu'nun kahvaltı programına katıldı. İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan ise Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınları ağırladı. Etkinlikte Ezgi Gündüz'ün şarkılarıyla dans eden kadınlar, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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