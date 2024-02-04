CHP Pamukkale\'de Belediye Meclis Üyesi Adayları Ön Seçim ile Belirleniyor

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Adayları ön seçim ile belirleniyor. Partililer belediye meclis üyesi adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

CHP Pamukkale'de belediye meclis üyesi adaylarını ön seçim ile belirlenmesine karar verilmişti. Ön seçim günü geldi çattı. CHP Eski İl Başkanlığı'nda sandıklar kuruldu. Partililer bugün saat 08: 00'da oy kullanma işlemine başladı. Oy kullanma işlemi 17: 00'da sona erecek.

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, demokrasi şölenini değerlendirdi. Coşkun; "Demokrasi şöleni yaşıyoruz. Belediye meclis üyesi adayları içerinde yer alan çift sıradaki adaylarını ön seçim usulü ile belirliyoruz. Demokrasinin güzel bir örneğini sergiliyoruz. Bir veya birkaç kişinin belirlediği meclis üyeleri ile değil, üyelerimizin belirlemesini istedik. Yarı kadroyu üyelerimiz, kalan yarı kadroyu ise liyakat seviyesine göre değerlendirilsin istedik. Sosyal demokrat parti olmanın gereği budur. Üyenin önüne sandık koymanız gerekiyor. Pamukkale belediyesi 33 meclis üyesi ve 4 kontenjan ile yönetiliyor. 33 belediye meclis üyesinin çift sırada olan 16 tanesini üyelerimiz belirliyor. Üyelerimiz oy kullanırken en az 8 en fazla 16 adaya oy verebiliyorlar." Dedi.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise; "Demokrasi şöleni yaşıyoruz. CHP bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu partidir. Demokrasiyi içselleştirmiş, demokrasiyi ciğerlerine kadar özümsemiş partidir. Pamukkale İlçe Örgütü'nün isteği doğrultusunda ön seçim gerçekleştiriyoruz. Katılım üst seviyede. CHP'nin parti içi yarışlarında kaybeden olmaz. Kazanan CHP olur." diye değerlendirdi.

CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu değerlendirmesinde; "Güzel bir günde bir demokrasi dersi ve örneği gösteriyoruz. Meclis üyelerimizin yarısını ön seçimle belirliyoruz. Güzel bir Denizli hayalimiz var. Bu hayali gerçekleştirmek için yola çıktık. Umarım mutlu sona ulaşırız" diye konuştu.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Aday Ali Rıza Ertemur ise; "CHP'nin Pamukkale Belediye Meclis Üyelerinin ön seçimindeyiz. Güzel bir demokrasi şöleni içerisindeyiz. Herkes birbirine saygılı ve güzel bir ortam var. Yarışan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Seviyeli bir yarış oluyor. Çıkacak sonucun partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu bizim için 1 günlük bir olay. Yarından itibaren sokaklarda olacağız" şeklinde konuştu. - DENİZLİ