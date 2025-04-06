CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var - Son Dakika
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Politika

CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var

CHP Parti Meclisi\'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var

CHP'de 21. Olağanüstü Kurultay gerçekleştirildi. Tek aday olarak giren Özgür Özel, bin 171 oyla genel başkanlık görevine yeniden seçildi. Şimdi gözler Parti Meclisi seçimine çevrildi. Özel'in anahtar listesinde yer alması beklenen ilk isimler de belli olmaya başladı. Öte yandan; Parti Meclisi için 183 aday, Yüksek Disiplin Kurulu için 51 aday başvurdu.

06.04.2025 15:43
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CHP'de partiye kayyum atanması riskine karşı alınan kararla, bugün 21. Olağanüstü Kurultay gerçekleştiriliyor. Kurultaydaki genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren Özel, bin 171 oyla yeniden seçildi. Gözler şimdi Parti Meclisi seçimine çevrildi. Özel'in anahtar listesinde yer alması beklenen ilk isimler de belli olmaya başladı.

PARTİ MECLİSİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Kurultayda kritik yarışın, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için yapılması bekleniyor. Delegeler parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için de oy kullanacak. Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak seçimde CHP lideri Özgür Özel'in listesiyle İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın anahtar listesinin yarışacağı belirtiliyor.

PM VE YDK İÇİN YARIŞACAK KİŞİ SAYISI BELLİ OLDU

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi için 183 aday, Yüksek Disiplin Kurulu için 51 aday başvurdu. PM ve YDK üyelikleri için saat 19.00'da seçimlere geçilmesi bekleniyor.

PM LİSTESİNE GİREN İSİMLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Diplomasi muhabiri Hilal Köylü'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PM'ye Engin Özkoç, Mahmut Tanal, Bahadır Erdem ve Sezgin Tanrıkulu'nun girdiğini söyledi.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' SLOGANININ MİMARI PM'YE GİRDİ

Öte yandan, Özgür Özel kurultay açılışında sürpriz bir kararla "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin'in CHP'nin PM listesine alındığını açıkladı.

CHP Parti Meclisi, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Benvekendim :
    bu chp'lileri anlamak gerçekten çok güç. adamın ilk seçiminde oy satın aldığı millete rüşvet verdiği alenen ayyuka çıkmış sırf şikayet olmasın mahkemeye düşmeyeyim o ilk seçimdeki şaibe de ortadan kalksın diye yapmış olduğu seçimde yine aynı adama aday gösteriyorlar ve karşısına da kimseyi çıkartamıyorlar. bu kadar bağnaz ve basiretsiz bir muhalefet varken hükümet yine Adil bile davranıyor. muhalefetsiz iktidar elini kolunu sallaya sallaya istediğini yapıyor memlekette 45 15 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    lan oglum neden boşa uğraşıyorsunuz..2023 teki kurultayınız zaten mahkemede ve %90 sahtekarlik ve usulsüzlükten iptal edilecek ve ibibigin yeni bir kurultaya gitme yetkisi de olmayacak böylece..chp icinden üç kişilik bir kayyım heyeti yeniden kurultaya götürecek partiyi ve piro kemal kotuğu ibibikten geri alacak..yani sağa fırt, sola fırt...yiyecek danayı kurt::)))) 0 0 Yanıtla
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