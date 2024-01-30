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CHP PM Toplantısında Filiz Ceritoğlu Sengel'in Selçuk Belediye Başkanlığı adaylığı kesinleşti - Son Dakika
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CHP PM Toplantısında Filiz Ceritoğlu Sengel'in Selçuk Belediye Başkanlığı adaylığı kesinleşti

Cumhuriyet Halk Partisi PM toplantısında yapılan oylamalar sonucunda Filiz Ceritoğlu Sengel'in Selçuk Belediye Başkanlığı adaylığı kesinleşti. 2019 yerel seçimlerinde rekor oy alarak belediye başkanı seçilen Sengel, Selçuk halkına mesaj yayımlayarak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

CHP PM Toplantısında Filiz Ceritoğlu Sengel\'in Selçuk Belediye Başkanlığı adaylığı kesinleşti
30.01.2024 - 03:35,
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Cumhuriyet Halk Partisi PM toplantısında oylamalar tamamlandı. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in Selçuk Belediye Başkanlığı adaylığı kesinleşti.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ittifaksız olarak rekor oy ile belediye başkanlığını kazanan Filiz Ceritoğlu Sengel, Ankara'dan Selçuk halkına mesaj yayımladı. Mevcut Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'ta daha yürüyecek çok yolumuz var. Asla vazgeçmem Cumhuriyetten, asla vazgeçmem dayanışmadan, asla vazgeçmem Efes Selçuk'tan" mesajı verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Filiz Ceritoğlu Sengel, Ankara, Selçuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP PM Toplantısında Filiz Ceritoğlu Sengel'in Selçuk Belediye Başkanlığı adaylığı kesinleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP PM Toplantısında Filiz Ceritoğlu Sengel'in Selçuk Belediye Başkanlığı adaylığı kesinleşti - Son Dakika
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