CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ: Samsun'da birinci parti olmak için çalışıyoruz

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, il başkanı seçildiği günden itibaren siyaset dillerini 'normalleşme' üzerinde kurduklarına dikkat çekerek, "Samsun halkının faydasına olan, kamu yararı görülen doğayla, insan sağlığıyla, insan haklarıyla, demokrasiyle bağdaşan, uyuşan ne varsa bunun kim tarafından yapıldığına bakmam, sahip çıkarım" dedi.

Başkan Mehmet Özdağ, medya kuruluşlarını ziyaret ederek yeni parti politikalarını anlatıyor. Bu ziyaretlerde önemli açıklamalarda bulunan Özdağ, CHP Genel Başkan Özgür Özel'in de bahsettiği, "Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir" ifadesini dikkate alarak bir sonraki genel ve yerel seçimlerde CHP'yi Samsun'da birinci parti yapmak adına şimdiden çalışmaya başladıklarını ifade etti.

"İnsan yararına yapılan ne varsa bunun kim tarafından yapıldığına bakmam, sahip çıkarım"

Yapılan güzel işleri kimin yaptığına bakmadan takdir ettiklerini belirten Başkan Mehmet Özdağ, "Göreve gelirken bir söz vererek geldim. O söz Samsun'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti yapma iddiası, benim il başkanlığı adaylığımı açıkladığım basın açıklamamda var. İl başkanı seçildiğim bir kürsü konuşmamda var. Bunu yaparken de yenilikçi, nitelikli ve değişimci bir kadroyla yapma gayemiz var. Bu genel merkezimizin görüşüyle de örtüştü. Kasım kurultayıyla Türkiye çapında Cumhuriyet Halk Partisi ciddi anlamda bir değişimle birlikte Türkiye'nin şu anda birinci partisi durumuna geldi. Samsun'da 2023 Ekim ayında göreve geldikten sonra bütün siyasi rekabet halinde olduğumuz il başkanları olsun, yerel seçim dönemindeki rakiplerimiz olsun, onlarla Samsunluluğumuzu unutmadan, hemşerilik hukukumuzu unutmadan ve 1 Nisan sabahı da bu kentin sokaklarında ortak sevinçleri, ortak üzüntüleri paylaşacağımızı bilerek siyaset dilimizi kurduk. Buna toplum içerisinde bir normalleşme demek gerekiyorsa aslında bu bizim ailemizden aldığımız bize gerek sahip olduğumuz manevi değerlerle verilen bir insanlığımızın gereğidir. Ben eleştirimi yaparım, muhalefetimi yaparım, olması gerekeni söylerim. Çizgim, Samsun halkının faydasına olan, kamu yararı görülen doğayla, insan sağlığıyla, insan haklarıyla, demokrasiyle bağdaşan, uyuşan ne varsa bunun kim tarafından yapıldığına bakmam, sahip çıkarım" diye konuştu.

"40 puanlık farkı kapatmanın kolay olmadığını biliyorduk, çok arzu ettik olmadı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de içinde ukde kalan Samsun seçim sonuçları ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veren Özdağ, "Birbirimizi dinlemeyi, anlamayı, sadece anlamayla değil hissetmeyi konuşuyoruz. Samsun'da yerel seçimin Büyükşehir Belediyesinin kazanılmasının matematiksel olarak zorluğunu biz de biliyorduk zaten. Yani rakip blok, Cumhur İttifakı yüzde 62'de başladığı yarışa biz yüzde 19,5'te başladık. Bizim tarafta Türkiye İttifakı dediğimiz CHP'nin tek başına mücadele verdiği bir taraf vardı. Bu 40 puanlık farkı kapatmanın kolay olmadığını biliyorduk. Çok arzu ettik ama olmadı. Bundan sonraki yürüyüşümüzde şu ana kadar ilçe yönetimlerimizde ciddi değişiklikler başladı ve bu değişiklikler devam edecek. Daha etkin, daha aktif kendi ilçesinde, kendi tabanıyla, kendi halkının içerisinde hem çözümleri sunan hem de sağlıklı iletişim kuran ilçe yönetimlerine yol alacağız. Bayramdan sonra genel merkezimizin görevlendireceği ekip ile Samsun'da ortak bir çalışma programı çıkartacağız. O çalışma programı içerisinde bize hedefler verilecek. O hedeflerle ilgili de performans analizleri ve performans takibi yapılacak. Dolayısıyla bu gerek yerelde bizim il başkanlığına yürürken yaptığımız Samsun'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti yapma iddiamızla Genel Başkanımızın en azından kişisel mahcubiyet anlamında ifade ettiği yani hem Samsun'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti yapma ve bir sonraki yerel seçimde de büyükşehir de dahil ilçelerin çoğunu alabilme hedefine gerçekten inanarak ki bunu başaracağımızı da biliyorum ve ilçe örgütlerimize güvenerek yürüyeceğiz. Şu andaki çalışma programının genel ana hatları bu" şeklinde konuştu.

İl Başkan Yardımcısı Ali İhsan Es ile birlikte ziyaretlerde bulunan Başkan Özdağ, CHP'nin daha önce ziyaret etmediği ya da uzun yıllar önce ziyaret ettiği birçok yere giderek yaptığı çalışmalar ve parti politikaları hakkında bilgiler veriyor. - SAMSUN