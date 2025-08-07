CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Yeniden Aday Olmayı Düşünüyor - Son Dakika
CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Yeniden Aday Olmayı Düşünüyor

07.08.2025 16:03  Güncelleme: 16:07
CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, ekim ayında yapılacak olan il kongresinde yeniden aday olmayı düşündüğünü belirtti ve partisinin seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, ekim ayında yapılması planlanan il kongresinde yeniden aday olmayı düşündüğünü belirterek, "Her şeye rağmen mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Görev süresinde 2 yılı geride bırakan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, İl Başkan Yardımcısı Ali İhsan Es ile birlikte Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özdağ, partisinin kongre sürecini değerlendirerek basın mensuplarına teşekkür etti. Partisinin 38'inci dönem il yönetim kurulu sürecini tamamlamak üzere olduklarını kaydeden Özdağ, "Bu süreçte siz değerli basın emekçilerine teşekkür etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

Yerel seçim sürecine değinen Özdağ, "Göreve gelir gelmez seçim süreci başladı. CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olabilme özelliğini Samsun'da gerçekleştiremedik. Seçmen oranında ve belediye meclis üyeliklerinde ciddi artış yaşanmasına rağmen bu başarıyı elde edemedik. Buna rağmen sahaya çıkarak mücadeleyi sürdürdük" diye konuştu.

İlçe kongrelerinin başladığını ve il kongresinin ekim ayında yapılacağını belirten Özdağ, yeniden adaylıkla ilgili olarak, "Yeniden aday olmayı tabii ki gönlümden geçiriyorum ama her şeyin en iyisini CHP üyeleri, mahalle delegeleri, ilçe yönetimleri, il kongre üyeleri belirleyecektir. Biz her şeye rağmen mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.