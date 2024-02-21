CHP Saruhanlı Belediye Başkanı ve Adayı Seçime Giremiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde aday listesinin Yüksek Seçim Kuruluna geç teslim edilmesinden dolayı CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Zeki Bilgin seçime giremiyor.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi. Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplandı. Toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.
Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'a kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi. Kararla ilgili İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceği belirtilirken CHP kanadından hem il ve ilçe hem de Başkan Bilgin açıklama yapmaktan kaçındı.
İlçe Seçim Kurulundaki toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İl Başkanı Zafer İksir, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı itiraz neticesinde il seçim kurulu kesin kararı verecek. Devamında da Yüksek Seçim Kurulu'na tahmin ediyorum bu karar edecektir. Ama bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı ve meclisi aday çıkaramıyor. Vatana millete hayırlı olsun. Zaten beşi 17.08'de bu belediye başkan adayı ve meclis üyesi listesini verdiklerine dair geldiklerinde kendi kabul beyanları var. Tutanakların herhalde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatının haberi yok. Orada tutanağın içerisinde kendileri belediye başkan adayı ve meclis üyesi adaylarını geç getirdikleri dair altına ilgilisinin imzası var. Dolayısıyla orada elektrik kesintisiyle ilgili tutanakta herhangi bir bilgi ve yazışmada yok" dedi. - MANİSA
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