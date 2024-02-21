CHP Saruhanlı Belediye Başkanı ve Adayı Seçime Giremiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Saruhanlı Belediye Başkanı ve Adayı Seçime Giremiyor

CHP Saruhanlı Belediye Başkanı ve Adayı Seçime Giremiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde aday listesinin Yüksek Seçim Kuruluna geç teslim edilmesi nedeniyle CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Zeki Bilgin seçime giremiyor.

21.02.2024 12:53  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde aday listesinin Yüksek Seçim Kuruluna geç teslim edilmesinden dolayı CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Zeki Bilgin seçime giremiyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi. Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplandı. Toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.

Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'a kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi. Kararla ilgili İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceği belirtilirken CHP kanadından hem il ve ilçe hem de Başkan Bilgin açıklama yapmaktan kaçındı.

İlçe Seçim Kurulundaki toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İl Başkanı Zafer İksir, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı itiraz neticesinde il seçim kurulu kesin kararı verecek. Devamında da Yüksek Seçim Kurulu'na tahmin ediyorum bu karar edecektir. Ama bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı ve meclisi aday çıkaramıyor. Vatana millete hayırlı olsun. Zaten beşi 17.08'de bu belediye başkan adayı ve meclis üyesi listesini verdiklerine dair geldiklerinde kendi kabul beyanları var. Tutanakların herhalde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatının haberi yok. Orada tutanağın içerisinde kendileri belediye başkan adayı ve meclis üyesi adaylarını geç getirdikleri dair altına ilgilisinin imzası var. Dolayısıyla orada elektrik kesintisiyle ilgili tutanakta herhangi bir bilgi ve yazışmada yok" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Zeki Bilgin, Saruhanlı, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Saruhanlı Belediye Başkanı ve Adayı Seçime Giremiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:00:39. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Saruhanlı Belediye Başkanı ve Adayı Seçime Giremiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement