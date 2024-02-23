CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Atınç Günbay İstifa Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin'in başvurusunun geç yapılması ve CHP'den aday gösterilememesi nedeniyle başlayan süreç İlçe Başkanı Atınç Günbay'ı istifa ettirdi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin'in listesinin ilçe seçim kuruluna geç teslim edilmesi ve aday gösterilememesi nedeniyle yaşananlar kamuoyunda geniş yer kapladı. Saadet Partisi'nin listesini çekmesi ve mevcut belediye başkanı CHP'li Zeki Bilgin'in Saadet Partisi listesinden belediye başkan adayı olduğu olayın ardından CHP İlçe Başkanı Atınç Günbay istifa ettiğini açıkladı.
Atınç Günbay yaptığı açıklamada, "Belediye Başkan ve meclis üyeleri aday listelerinin seçim kuruluna verilmesi esnasında yaşadığımız aksaklıklar, hatalar nedeniyle görev yapmaktan her zaman gurur duyduğum partim, Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki Saruhanlı'da kendi logosu altında seçime giremeyecek. Manisa'nın diğer ilçelerinde ve ülke genelinde aday listelerinin teslimi esnasında bizim yaşadıklarımıza benzer olayların yaşandığı yerlerde seçim kurulları aday listelerini kabul etmiş olmasına, emsal kararlar ilçe seçim kurula sunulmuş olmasına rağmen Saruhanlı'da benzer süreç işletilmemiştir. Tüm bunlar bizlerin kusurumuzu, hatamızı ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle büyük bir üzüntü içindeyim ve üzüntüye sevk ettiğim başta partimden, partililerimizden, Saruhanlı halkından ve büyük bir mağduriyet yaşayan Belediye Başkanımız Zeki Bilgin'den özür diliyorum. Bu zor günde en başından beri şartsız yanımızda olan Saadet Partisine ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm bu sebeplerden dolayı Bir süreden beri sürdürmekte olduğum CHP Saruhanlı İlçe Başkanlığı görevinden bu gün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Esasında gecikmiş bir istifa olduğunun farkındayım. Bu güne kadar beklememin nedeni itiraz süreçlerinin devam etmesinden kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı. - MANİSA
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