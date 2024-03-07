Arnavutköy'de kurulan CHP seçim koordinasyon merkezlerinde İBB'ye ait halk ekmek, vatandaşlara seçim propagandası olarak ücretsiz dağıtılıyor.
Arnavutköy Merkez Cami önünde kurulan CHP seçim koordinasyon merkezlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk ekmek, vatandaşlara seçim propagandası olarak ücretsiz şekilde dağıtılıyor. Ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken verilen ekmek poşetlerine CHP'nin tanıtım broşürleri de koyuluyor. Oluşan uzun kuyruk ve dağıtılan ekmekler kamera ile görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › CHP Seçim Koordinasyon Merkezlerinde Ücretsiz Ekmek Dağıtılıyor - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Altıparmak'taki Millet Kütüphanesi'nde gençlerle biraraya gelerek sazlı sözlü muhabbet etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni gezerek inceledi. Sahne, birçok vizyon projeye hayat verecek şekilde tasarlanmıştır ve 10 bin 270 metrekare kapalı alana sahiptir.
Tekirdağ il genelinde yapılan jandarma operasyonlarında, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde L.C. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve şarjör ile içerisinde 5 adet fişek ele geçirildi. Ergene Velimeşe Mahallesi'nde ise A.A. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör bulundu. Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde ise M.S. isimli şahsa kuru sıkı tabanca taşımaktan ve açık alanda havaya ateş etmekten 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı.
Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti'nin peşini bırakmayacaklarını söyledi. 35 aile, DEM Parti İl Örgütü binası önünde eylem yaparak çocuklarının geri getirilmesini talep etti. Aileler, HDP ve PKK'ya tepki göstererek, yıllardır evlat hasreti çektiklerini ve sadece haklarını istediklerini belirtti.
Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla el sanatları sergisi düzenledi. Kaymakam, Cumhuriyet Başsavcısı, MHP İlçe Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü gibi önemli isimlerin katıldığı açılış töreninde, kursiyerlerin eserleri sergilendi ve katılımcılara bilgi verildi. Sergiyi AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da gezdi.
Doğanşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Başkan Durali Zelyurt başkanlığında gerçekleştirildi. Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, meclis üyelerine teşekkür etti ve yeni dönem meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hendek ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi. Bülbül, Cumhur İttifakı birlikteliğiyle Hendek'te ve Sakarya'nın tamamında seçimleri kazanacaklarını ifade ederken, Yavuz ise Hendek'ten AK Parti ve MHP birlikteliğiyle oy patlaması beklediklerini açıkladı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise ilçe için daha fazla yatırım ve hizmetin geleceğini belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönemde Nilüfer'e dev bir kongre ve kültür merkezi inşa edeceğini belirten Başkan Alinur Aktaş, "25 yıllık Nilüfer'in makus tarihini değiştirmek adına yola çıktık. Maalesef 25 yılda, 700-800 kişiyi bir araya getirecek bir salon Nilüfer'e kazandıramamışlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?