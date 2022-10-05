CHP'nin belediye başkanları çalıştayı Sivas'ta düzenlenecek - Son Dakika
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CHP'nin belediye başkanları çalıştayı Sivas'ta düzenlenecek

05.10.2022 15:32
CHP'nin belediye başkanları çalıştayı Sivas'ta düzenlenecek

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı belediye başkanları çalıştay programının Sivas'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı belediye başkanları çalıştay programının Sivas'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Coşkun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, partinin tüm kademeleriyle sahada vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirtti.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu aracılığıyla şehrin sorunlarını Meclis kürsüsünde dile getirdiklerini aktaran Coşkun, "Ayrıca ilimizin ve ülkemizin yararına yapılan ve yapılacak projelere de her zaman destek ve katkı sağlayacağımızı da deklare ediyoruz." dedi.

Coşkun, şunları kaydetti:

"CHP olarak projelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Emekliye ikramiye, KYK borçlarının silinmesi, asgari ücretin artırılması, 3600 ek gösterge ve EYT sorunu bunlardan bazıları. Bizim gündeme getirmemizle birlikte iktidarın bu sorunlara çözüm üretmesi de bizim ne kadar doğru politika ürettiğimizin göstergesidir. CHP varsa herkes için var. CHP olarak, ülkemizi ve kentimizi yönetmeye talibiz."

CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla 21-23 Ekim tarihlerinde belediye başkanları çalıştay programını Sivas'ta düzenleyeceklerini belirten Coşkun, programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin katılacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'nin belediye başkanları çalıştayı Sivas'ta düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin belediye başkanları çalıştayı Sivas'ta düzenlenecek - Son Dakika
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