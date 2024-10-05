CHP Söğüt İlçe Başkanlığı\'na İsmail Berberoğlu Seçildi

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söğüt İlçe Başkanı İsmail Berberoğlu oldu.

Mevcut yönetimin istifa etmesinin ardından CHP Söğüt İlçe Başkanlığında olağan üstü kongreye gidildi. Kongrede 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde partinin Söğüt Belediye Başkan adayı olmasın ardından istifa eden Yusuf Sert ile İsmail Berberoğlu yarıştı. Yapılan seçimde 29 oy alan İsmail Berberoğlu yeni başkan olurken, Yusuf Sert 12 oyda kaldı. - BİLECİK