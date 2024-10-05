CHP Söğüt İlçe Başkanlığı'na İsmail Berberoğlu Seçildi - Son Dakika
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Politika

CHP Söğüt İlçe Başkanlığı'na İsmail Berberoğlu Seçildi

CHP Söğüt İlçe Başkanlığı\'na İsmail Berberoğlu Seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söğüt İlçe Başkanlığı'nda olağanüstü kongre yapıldı. İsmail Berberoğlu, 29 oy alarak yeni başkan oldu. Yusuf Sert ise 12 oyla geride kaldı.

05.10.2024 12:03  Güncelleme: 12:08
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söğüt İlçe Başkanı İsmail Berberoğlu oldu.

Mevcut yönetimin istifa etmesinin ardından CHP Söğüt İlçe Başkanlığında olağan üstü kongreye gidildi. Kongrede 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde partinin Söğüt Belediye Başkan adayı olmasın ardından istifa eden Yusuf Sert ile İsmail Berberoğlu yarıştı. Yapılan seçimde 29 oy alan İsmail Berberoğlu yeni başkan olurken, Yusuf Sert 12 oyda kaldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Söğüt İlçe Başkanlığı'na İsmail Berberoğlu Seçildi - Son Dakika

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