CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalara ilişkin, "Bu siyasi operasyonlarla Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden ekarte edilmesine ne CHP ne de milyonlar izin verir." dedi.

24.02.2025 20:16
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalara ilişkin, "Bu siyasi operasyonlarla Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden ekarte edilmesine ne CHP ne de milyonlar izin verir." dedi.

Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, her alanda güvensizlik ve tedirginliğin iktidar eliyle büyütüldüğünü savundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını eleştiren Yücel, 'Sayın Elitaş kalkmış, 'Dar gelirliye daha yüksek zam yapılırsa, uzun vadede ekonomik dengesizlikler olur.' diyor. Siz nasıl bir akıl tutulması yaşıyorsunuz? Nasıl bir körlük içindesiniz? İktidarda kalma hırsı ile bu halkın sorunlarına, bu ülkeye ne kadar yabancılaştığınızın farkında bile değilsiniz. Ülkedeki ekonomik dengesizliğin sebebini asgari ücretliye, emekliye vereceğiniz 10 bin liralık ek zamma bağlayacak kadar ekonomi biliminden uzaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkındaki soruşturmaya değinen Yücel, şunları söyledi:

"İhracat yapan iş insanlarına yurt dışı yasağı koymak 'Ülke ekonomisi umurumuzda değil' demektir. AKP iktidarının bu hamleleri, hukuk düzenimizi yaraladığı kadar ülke ekonomisine de zarar vermektedir. Bu iki iş insanının açıklamalarından hemen sonra bu ülkenin Adalet Bakanı TÜSİAD'ı hedef gösteriyorsa, AKP Sözcüsü TÜSİAD'a parmak sallıyorsa, Cumhurbaşkanı kalkıp 'TÜSİAD haddini aştı, yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz' diyorsa, işte orada yargı bağımsızlığından bahsedemezsiniz."

Yücel, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında 115 gün sonra iddianame hazırlandığını anımsatarak, "Bu iddianame, hukukun üstünlüğüne inanan yargı mensupları nazarında, hukuk adına utanç duyulacak bir evraktır. İnanıyoruz ki ülkemizde özellikle son dönemde yaşanan hukuksuzlukların karşısında en çetin mücadeleyi de hukukun üstünlüğüne inanan yargı mensupları verecektir." diye konuştu.

"Siyasi rekabetin mertçe yürütülmesi gerekir"

Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında daha önce çeşitli soruşturmalar başlatılmasına, son olarak da üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Artık, Sayın İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı yarışından ekarte edebilmek için, diplomasının sahte olduğunu iddia edecek kadar şuurlarını yitirdiler. Bu siyasi operasyonlarla Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden ekarte edilmesine ne CHP ne de milyonlar izin verir. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir iddia ortaya koyan, İstanbul'da 3 seçimdir Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi yenen bir belediye başkanının sürekli yargı baskısı altında tutulması, demokrasiye olan güveni ve inancı iyice sarsmaktadır. Siyasi rekabetin adil ve hukuka uygun bir zeminde mertçe yürütülmesi gerekir."

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Deniz Yücel, Politika, İstanbul, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

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