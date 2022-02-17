CHP TBMM Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Elektriğe yüzde 127, benzine, motorine ve otogaza yüzde 110 zam gelmiş. Ondan sonra ufak bir müdahaleyle indirimler yapılıyor, 'Gördünüz mü ucuzluk getirdik' diyorlar. Milletle dalga geçiyorlar." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazandıklarını ancak iktidarın bunu kabul etmeyerek hukuksuz şekilde seçimleri yenilediğini savunarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu seçimin kazanılmasında önemli katkılar sağladığını söyledi.

İktidarın kin duygusuyla hareket ettiğini öne süren Özkoç, "Kaftancıoğlu ile ilgili yıllar önceki paylaşımları ortaya atıp onu mahkum ettiler. Peşinden tazminat davaları başladı. Adalet, hakim ve savcıların kontrolünde değil iktidarın kontrolünde yürümeye başladı." diye konuştu.

Özkoç, Kaftancıoğlu'nun davasının görüldüğü duruşmaya, Kovid-19 nedeniyle stajyer avukatların bile alınmadığı mahkeme salonuna sivil giyimli bir şahsın katıldığını dile getirdi. Kaftancıoğlu'nun avukatının ısrarla bu şahsın kim olduğunu sorduğunu aktaran Özkoç, "Bu kişinin emniyet tarafından görevlendirildiği söyleniyor. Daha sonra avukatlar, hakimden bu kişi hakkında tutanak tutularak soruşturma talep ediyor ancak hakim, sadece bunları dinlemekle kalıyor. Kişi, hakkında hiçbir tutanak tutulmadan elini kolunu sallayarak salondan çıkıyor. Kayıt altında olan bu kişi gerçekten emniyet mensubu mudur? Emniyet mensubuysa bu emri kim vermiştir? Kaftancıoğlu'nun davasına gelip orada oturma amacı nedir? Amaçları gözdağı vermek midir? Bu kişi emniyet mensubuysa sorumlusu İçişleri Bakanı'dır. Olayın derhal ortaya çıkartılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsanlarımızın gözlerine baka baka yalan söylüyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aynı gemideyiz" dediğini belirten Özkoç, şöyle devam etti:

"Erdoğan sarayda oturuyor, siz sarayda mı oturuyorsunuz? Erdoğan benzin, yakıt parası vermiyor, siz bunların parasını vermiyor musunuz? Erdoğan, ailesi ve yandaşlarının yediği önünde yemediği arkasında, siz bir ekmek için kuyruğa girip de beklemiyor musunuz? Erdoğan, istediği zaman istediği uçaklarla yolculuk yapıyor. Siz uçmadığınız, geçmediğiniz halde yolların vergisini ödemiyor musunuz? Sizinle dalga geçiyorlar. Bizzat AKP Genel Başkanı Erdoğan, milletin gözünün içine baka baka 'Merak etmeyin enflasyon düşecek' diyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce ve doların 4,5 lira olduğu bir dönemde halka 'Neymiş, dolar 10 lira olacakmış' diyordu. Şimdi dolar 13,600 lira oldu. Hani dolar 4,5 liranın altına düşecekti? Söylediği sözün karşılığı, güvenirliği var mı? Hayır yok. Yoksullaştırdıkları, çaresiz bıraktıkları, işsizlikten evine ekmek alamadığı için intihar eden insanlarımızın gözlerine baka baka yalan söylüyorlar."

-"Enflasyon alıp başını gidiyor"

Özkoç, iktidarın milletle inatlaştığını, vatandaşları azarladığını ve halkın ihtiyaçlarını görmezden geldiğini iddia etti.

Gıda ürünlerinde KDV'deki yüzde 7 oranındaki indirime işaret eden Özkoç, iktidarın bunu bile başaramadığını, kararnamenin hukuksuz bir kararnameye dönüştüğünü savundu. Özkoç, "Kararname çıktı, ne oldu? 35 lira olan bir ürün 33 lira oluyor. Enflasyon alıp başını gidiyor. Elektriğe yüzde 127, benzine, motorine ve otogaza yüzde 110 zam gelmiş. Ondan sonra ufak bir müdahaleyle indirimler yapılıyor, 'Gördünüz mü ucuzluk getirdik' diyorlar. Milletle dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşların TÜİK'in açıkladığı rakamlara güvenmediğini iddia eden Özkoç, Uluslararası İstatistik Enstitüsünün Türk makamlarından, TÜİK'in uluslararası standartları tam olarak karşılayan nesnel istatistiksel verileri sağlayabileceğine dair güvence istediğini söyledi.

Engin Özkoç, enerjide yaşanan sıkıntılar nedeniyle Türkiye tarihinde ilk defa sanayinin üretime ara verdiğini ileri sürdü.

Elektrik faturalarına yönelik düzenleme yapılacağının anımsatılması üzerine Özkoç, "Yalan söylüyorlar. Elektriğe yüzde 127 zam yapmışlar, 27'sini indirseler bile zam yüzde 100 olarak kalacak. Doları önce 19 liraya kadar çıkartıp sonra 13,60 liraya indirerek 'doları düşürdük' diyecek kadar yüzü kızarmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Aldatmacayla süreci tamamlamaya çalışıyorlar." görüşünü savundu.

Özkoç, bir başka soru üzerine İçişleri Bakanlığının, kadın cinayetlerine karşı hiçbir tedbir almayarak basiretsiz bir tutum sergilediğini iddia etti.