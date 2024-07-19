CHP, TÜİK'e suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Politika

CHP, TÜİK'e suç duyurusunda bulundu

CHP, TÜİK'in verileri gizlediği ve kararttığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Taşcıer, TÜİK'in enflasyonu yanlış hesapladığını ve milyonlarca kişiyi mağdur ettiğini öne sürdü. CHP, TÜİK yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

19.07.2024 12:25
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CHP, "verileri gizlediği ve kararttığı ve kamu görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, halkın algıladığı enflasyonla, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun farklılık gösterdiğini, sonuç olarak TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Taşcıer, "Eğer TÜİK madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarını yayından kaldırmasaydı bugün tüm ürünlerin aylık fiyatları ve fiyat artışlarını takip edebilecek ve tüm maaş artışlarını etkileyen enflasyonu doğru ölçebilecektik. Dolayısıyla 6 aylık gerçek enflasyonun yüzde 24,73 değil de en az yüzde 41,6 olduğunu görecektik." değerlendirmesini yaptı.

TÜİK'in, enflasyon verilerini doğru şekilde hesaplayacak kabiliyete sahip olmasına rağmen doğru hesaplamadığını ve Türkiye'deki tüm işçi, memur ve emeklileri zarara uğrattığını öne süren Gamze Taşcıer, "Bu nedenlerle TÜİK Yönetim Kurulu, TCK 257. maddede yer alan görevin kötüye kullanılması suçunu işlemektedir." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, bilgilerin eksik ve yanıltıcı şekilde sunulmasının, ekonomik verilerin şeffaf olmamasına neden olduğunu belirterek, "Bu sebeplerle, TÜİK başkanı başta olmak üzere verileri gizleyen, karartan, halkı yanıltan, enflasyonu yanlış hesaplayan ve milyonlarca kişiyi mağdur eden kişiler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını ve kamu görevini kötüye kullanan, ihmal eden sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını yüce Türk milleti adına talep ediyoruz." dedi.

Açıklamasının ardından Taşcıer ve beraberindeki partililer, suç duyurusu dilekçesini Ankara Adliyesine teslim etti.

Kaynak: AA

Gamze Taşcıer, Politika, Güncel, Son Dakika

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