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Politika

CHP: TÜİK verileri sahte

CHP: TÜİK verileri sahte
03.07.2025 16:15
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Ali Mahir Başarır, TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirerek emeklilere ve memurlara haksızlık yapıldığını söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Herkes bu oranların sahte olduğunu biliyor. Her şeyden önce bu bir utanmazlıktır, vicdansızlıktır ve yüzsüzlüktür. TÜİK; bu ülkede emekliyi, memuru mağdur eden bir kurum haline gelmiştir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Herkes bu oranların sahte olduğunu biliyor. Her şeyden önce bu bir utanmazlıktır, vicdansızlıktır ve yüzsüzlüktür. TÜİK; bu ülkede emekliyi, memuru mağdur eden bir kurum haline gelmiştir. Sokakta hissedilen enflasyon; emeklinin, işçinin, memurun yaşadıkları ile TÜİK'in açıklamaları birbirini tutmamaktadır. TÜİK'in açıkladığı oranlara göre emekli aylıklarına yüzde 16,67 zam yapılıyor. Oysa Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) oranlarını esas alsaydık, çünkü gerçek oran budur; yüzde 26,67. Aradaki farkı TÜİK çaldı. TÜİK, emekli aylıklarına yapılan yüzde 6,30'luk farkı emeklinin cebinden çaldı. Memur emeklisine ise TÜİK rakamlarına göre yüzde 15,57 zam yapılacak ama ENAG oranı kabul görseydi yüzde 25,48. Bakın memur ve memur emeklisinden de çaldı. Ben buradan 86 milyona; TÜİK'i, Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanını şikayet ediyorum" dedi.

'BU ÜLKEYE BU KÖTÜLÜĞÜ YAPMAYIN'

Ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen enerji ve maden alanlarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklife ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başarır, "Bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Bakın zeytinlerin kesilip veya taşınmasından öte çok vahim maddeler var. Cumhurbaşkanına, stratejik maden yerlerini belirleme yetkisi veriyorsunuz. Bir gecede acele kamulaştırma kararını tek adam veriyor. Ayrıca bu madenleri istediği şirketlere verebiliyor. Peki, çiftçinin tarlası, bahçesi ne oluyor? O çevrede yaşayan çevreciler ve insanlar, bu riskleri taşıyor. Parayı kim kazanacak; Cumhurbaşkanının belirlediği bir şirket, İliç'teki Kanadalılar kazanacak. Benim işçim göçük altında kalacak, çiftçimin zeytinleri katledilecek, arazileri maden sahası olacak; riski ben yaşayacağım ama Cumhurbaşkanı, Kanadalı bir şirkete verecek. İşte bu yetkiyi bugün Cumhurbaşkanına vereceğiz. Bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ali Mahir Başarır, Politika, Ekonomi, Enerji, Tarım, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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