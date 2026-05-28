CHP ve MHP'den Bayramlaşma

28.05.2026 13:40
CHP ve MHP, Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaştı; birlik ve diyalog vurgusu yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayram ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nde CHP heyeti AK Parti, Demokratik Sol Parti (DSP), Doğru Yol Partisi (DYP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Demokrat Parti'nin (DP) ardından Milliyetçi Hareket Partisi (CHP) ile bayramlaştı. CHP'nin kabul heyetinde Heyet Başkanı İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı. MHP'nin ziyaret heyetinde ise, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi Esma Özdaşlı ile MYK üyesi Şahin Kartal yer aldı.

"Demokrasimize güç katmasını arzuluyoruz"

Bayramlaşmaların ardından konuşan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Bu bayramın bu ülkeye huzur, refah, adalet ve sosyal dayanışma getirmesini arzuluyoruz. Demokrasimize güç katmasını arzuluyoruz. O yüzden de bu diyalogları, bu sohbetleri de gerçekten çok önemsiyoruz. Ortak akılla, ortak sorunlara çözümler üreterek siyaset yapmaya devam edeceğiz. Dileğimiz parlamentonun güçlenmesi, halkın sorunlarının TBMM'de çözülmesidir. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilden uzak, daha çok çözüm odaklı, daha çok sorunların bir an önce bitmesi ve şu anda yaşadığımız coğrafyada, komşularımızda yaşanan sıkıntılara karşı da milli birlik ve beraberliğinizin hep beraber korumamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var"

Sadir Durmaz ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramını kutlayarak yeni görevini tebrik etti. Durmaz, "Hep birlikte ortak akılla, sağ duyuyla, sabırla hem ülkemizde sorunların çözümüne hem de etrafımızda yaşanan sorunların çözümü konusunda birlik beraberlik içerisinde çalışmaya gayret edeceğiz. Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Genel Başkanımızın milli hafızalara kazıdığı 'Önce ülkem ve milletim, sonra partiler ve ben' anlayışıyla biz siyaset yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

