CHP ve Yeni Parti anlaşamadı! Belediye AK Parti'ye geçebilir

İzmir'in Menderes ilçesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler mecliste yapılacak başkanvekilliği seçimine çevrildi. CHP ile Yeni Parti arasında yürütülen ortak aday görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasıyla birlikte, belediye yönetiminin AK Parti'ye geçme ihtimali ön plana çıktı.

KULİSLERDEKİ ADAYLAR KİMLER?

Gazeteci Asena Karcıer’in sosyal medya hesabından aktardığı kulis bilgilerine göre, partilerin başkanvekilliği için çıkaracağı adaylar büyük ölçüde şekillendi. CHP cephesinin bu kritik seçim için Mehmet Ali Akar'ı aday göstermeyi planladığı belirtilirken, Yeni Parti'nin gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda öne çıkan ismin Barış Gürsoy olduğu aktarıldı.

Karcıer, Seferihisar’da uygulanan yöntemin bir benzerinin Menderes'te de sürdürülmesi halinde, bu iki isim için bir ön seçim yapılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti. Aynı kulis bilgilerine göre, Seyhan Müşerref Kuralı da adaylık niyetini açıkça belli eden isimler arasında yer alıyor.

AK PARTİ'DE TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI

Süreci kendi iç dinamikleriyle yürüten AK Parti'de ise geleneksel yöntem bozulmadı ve geçtiğimiz günlerde bir temayül yoklaması gerçekleştirildi. Yapılan yoklamada dört ismin öne çıktığı belirtilirken, AK Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan ismin Asuman Şen olduğu kaydedildi. Öte yandan mecliste yer alan bağımsız üyelerden birinin de başkanvekilliği için adaylık talebini dile getirdiği öğrenildi.

MECLİS ARİTMETİĞİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Menderes Belediye Meclisi'nde yapılacak kritik oylama öncesi, yaşanan siyasi geçişler ve adli süreçler nedeniyle meclis aritmetiği baştan aşağı değişti.

Seçim sonrası oluşan ilk sandalye dağılımı şu şekildeydi:

CHP: 18

AK Parti: 10

Bağımsız: 2

MHP: 1

Ancak ilerleyen süreçte CHP'den istifa eden 11 meclis üyesinin Yeni Parti'ye geçmesi dengeleri altüst etti. Bunun üzerine Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile birlikte 1 CHP'li ve 2 Yeni Partili meclis üyesinin cezaevine gönderilmesi, kritik seçim öncesi güç dağılımını yeniden şekillendiren en önemli faktör oldu.