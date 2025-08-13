CHP'ye Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Politika

CHP'ye Soruşturma Başlatıldı

CHP'ye Soruşturma Başlatıldı
13.08.2025 20:29
Adalet Bakanı Tunç, CHP Genel Başkanı hakkında hakaret nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

CHP'ye Soruşturma Başlatıldı
