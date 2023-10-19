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CHP'yi karıştıran WhatsApp mesajı! Mahmut Tanal'ın, Ali Mahir Başarır'a yumruk attığı öne sürüldü - Son Dakika

CHP'yi karıştıran WhatsApp mesajı! Mahmut Tanal'ın, Ali Mahir Başarır'a yumruk attığı öne sürüldü

Son Güncelleme: 19.10.2023 13:19

CHP Genel Kurulu'nda 4 Kasım'da yapılacak olağan kurultay için imza toplanması partide ciddi bir krize neden oldu. Yaşanan olaya Whatsapp grubu üzerinden tepki gösteren Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Mahmut Tanal'ın saldırısına uğradığı ve CHP'li vekilin Başarır'a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştığı iddia edildi.

CHP'de genel başkan adaylığı için imza tartışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. 4 Kasım tarihinde yapılacak olağan kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplanması genel kurulda krize neden olurken, iddiaya göre CHP'li Mahmut Tanal olaya Whatsapp grubu üzerinden tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a hakaret edip yumruk atmaya çalıştı.

İMZA KRİZİ YAŞANDI İDDİASI

Gazeteci Altan Sancar'ın iddiasına göre CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiği öne sürüldü.

"BAŞARIR'IN GÖĞSÜNE YUMRUK SALLADI"

İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP'den bazı isimler ve Başarır "Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder" diyerek itiraz etti. Whatsapp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır'a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır'ın göğsüne yumruk salladı.

MECLİS POLİSİ MÜDAHALE EDEMEDİ

Sesleri duyan Meclis polisi olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi.

MAHMUT TANAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

CHP'li Mahmut Tanal iddiayı ortaya atan gazeteci Altan Sancar'a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Grup Başkanvekilimiz ve Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ile aramızda kurultay sürecine ilişkin bir tartışma ve gerilim yaşanmıştır. Ancak şahsımız ve aile şerefimiz üzerine karşılıklı hakaret kesinlikle olmamıştır.

Paylaşımınızda yer alan 'Ali Mahir Başarır'ın şahsına ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullandığım' iddiası, külliyen yalandır! Ali Mahir Başarır'ın ailesi benim ailemdir, benim ailem de Ali Mahir Başarır'ın ailesidir. Her bir CHP'linin ailesi, benim ailemdir. Düne kadar nasıl adaletsizliğe, iktidarın keyfi uygulamalarına karşı birlikte mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde mücadelemizi grup olarak sürdüreceğiz.

Tekrar tekrar vurguluyorum! CHP, demokrasiyi içselleştirmiş bir partidir. Aramızda farklı görüşler olsa da biz her zaman büyük bir ailenin parçasıyız. CHP milletvekilleri, ne birbirlerinin ne de bir başkasının namusu, şerefi ve ailesi üzerine hakaret etmez."

CHP'yi karıştıran imza tartışması! Mahmut Tanal'ın Ali Mahir Başarır'a yumruk atmaya çalıştığı iddia edildi

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Son Dakika Politika CHP'yi karıştıran WhatsApp mesajı! Mahmut Tanal'ın, Ali Mahir Başarır'a yumruk attığı öne sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'yi karıştıran WhatsApp mesajı! Mahmut Tanal'ın, Ali Mahir Başarır'a yumruk attığı öne sürüldü - Son Dakika
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