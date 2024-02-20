CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi

CHP, yönettiği Saruhanlı\'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.

20.02.2024 23:34  Güncelleme: 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ise CHP'li Belediye Başkanı ve aynı partiden yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ile meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç teslim edildi. Söz konusu adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, geç teslim edildiği için kabul edilmedi. CHP yönetimi ise gecikmeye neden olarak elektrik kesintisini öne sürdü.

CHP LİSTESİ KABUL EDİLMEDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı ve CHP'den yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi nedeniyle kabul edilmedi.

CHP, yönettiği Manisa Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin

"ELEKTRİK KESİNTİSİ" İDDİASI

2019 yerel seçimlerinde CHP'nin aldığı ilçede yaşanan kriz ortalığı karıştırırken CHP yönetimi, elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de sisteme girildiğini ancak sistemin kabul etmediğini iddia ederek itirazda bulundu.

"YARIN BELLİ OLACAK"

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yaşanan krize ilişkin Manisa Olay Gazetesi'ne açıklama yaparak, "Listeyi zamanında götürdük. Ancak elektrik kesintisi yaşandı. Liste sisteme 17.08'de girildi ancak sistem kabul etmedi. Biz de elektrik dağıtım şirketinden kesintiye ilişkin yazı istedik. Listenin kabul edilip edilmediği yarın belli olacak." ifadelerini kullandı.

CHP, yönettiği Manisa Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin

CHP 2019'DA YÜZDE 55,97 İLE KAZANMIŞTI

Öte yandan 2019'daki yerel seçimlerde CHP'nin adayı Zeki Bilgin, yüzde 55,97 ile sandıktan zaferle çıkmıştı. AK Parti ise yüzde 42,36 ile seçimi ikinci sırada tamamlamıştı. Zeki Bilgin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP tarafından yeniden aday gösterilmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Zeki Bilgin, Saruhanlı, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erkut Köse: 17:00 kadar neden bekliyorsunuzki gün içerisinde göndermeniz yasak mı günah mı illa son dakikaya bekleyeceksiniz hadi geçin bu işleri 107 7 Yanıtla
  • Sabri Mercan: İttifak kararını, İstanbul gibi veremedi.. NOT: Şahsi fikrimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. 31 2 Yanıtla
  • Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor
    00:19 Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor

    Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.

  • Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
    00:13 Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

    Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.

  • CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi
    20 Şub CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.

  • Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı
    20 Şub Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı

    Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.

  • İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı
    20 Şub İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.

  • İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı
    20 Şub İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

    İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.

  • Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız
    20 Şub Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.

  • Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz
    20 Şub Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

    YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2024 05:35:21. #1.12#
SON DAKİKA: CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement