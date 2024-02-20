CHP, yönettiği Saruhanlı\'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi

Politika

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ise CHP'li Belediye Başkanı ve aynı partiden yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ile meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç teslim edildi. Söz konusu adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, geç teslim edildiği için kabul edilmedi. CHP yönetimi ise gecikmeye neden olarak elektrik kesintisini öne sürdü.

CHP LİSTESİ KABUL EDİLMEDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı ve CHP'den yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi nedeniyle kabul edilmedi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin

"ELEKTRİK KESİNTİSİ" İDDİASI

2019 yerel seçimlerinde CHP'nin aldığı ilçede yaşanan kriz ortalığı karıştırırken CHP yönetimi, elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de sisteme girildiğini ancak sistemin kabul etmediğini iddia ederek itirazda bulundu.

"YARIN BELLİ OLACAK"

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yaşanan krize ilişkin Manisa Olay Gazetesi'ne açıklama yaparak, "Listeyi zamanında götürdük. Ancak elektrik kesintisi yaşandı. Liste sisteme 17.08'de girildi ancak sistem kabul etmedi. Biz de elektrik dağıtım şirketinden kesintiye ilişkin yazı istedik. Listenin kabul edilip edilmediği yarın belli olacak." ifadelerini kullandı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin

CHP 2019'DA YÜZDE 55,97 İLE KAZANMIŞTI

Öte yandan 2019'daki yerel seçimlerde CHP'nin adayı Zeki Bilgin, yüzde 55,97 ile sandıktan zaferle çıkmıştı. AK Parti ise yüzde 42,36 ile seçimi ikinci sırada tamamlamıştı. Zeki Bilgin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP tarafından yeniden aday gösterilmişti.