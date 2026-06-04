CHP Yüksek Disiplin Kurulu Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Toplandı

04.06.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP YDK, Mahir Polat başkanlığında toplandı; Kılıçdaroğlu umut dolu açıklama yaptı.

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplandı.

YDK, en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

Açılışını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 1 saat süren toplantıda, YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi.

Kılıçdaroğlu, YDK'nin çıkışında, "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen gazeteciye, "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mahir Polat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Yüksek Disiplin Kurulu Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Kuşadası’nın Tülüşahları çiçek açtı koparmanın cezası 699 bin 245 lira Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

14:42
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 14:57:43. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP Yüksek Disiplin Kurulu Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.