CHP Yüksek Disiplin Kurulu Toplandı

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplandı.
YDK, en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.
Açılışını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 1 saat süren toplantıda, YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi.
Kılıçdaroğlu, YDK'nin çıkışında, "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen gazeteciye, "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi.
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