Çiftçi ile Brunner Görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Avrupa Birliği (AB) İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner ile telefonda görüştü.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, AB İçişleri ve Göç Komiseri Sayın Magnus Brunner ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Sayın Magnus Brunner'ın İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun tebriği ve İçişleri Bakanlığımız ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliği konuları ele alındı" denildi.
