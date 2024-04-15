Cihat Albayrak, Perşembe Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Cihat Albayrak, Perşembe Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Cihat Albayrak, Perşembe Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı seçilen Cihat Albayrak, mazbatasını alarak göreve başladı. Albayrak, halka hizmet etme düşüncesiyle çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

15.04.2024 12:23  Güncelleme: 12:30
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Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı seçilen Cihat Albayrak, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Perşembe Belediye Başkanı seçilen Cihat Albayrak, Perşembe Hükümet Konağı'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Coşkulu bir kalabalığın alkışları arasında İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nilay Taşlıova'dan mazbatasını alan Cihat Albayrak yaptığı açıklamada, "Bir an önce 54 mahallemize nasıl hizmet ederiz düşüncesiyle kolları sıvayacağız" dedi.

Albayrak, "Burada kazanan Perşembe'dir. Seçim sürecinde bizlerle beraber sahada dolaşan tüm arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bana oy veren vermeyen herkese hepsine teşekkürü borç biliyorum. Şu anda Perşembe'nin 54 mahallesine nasıl hizmet ederiz düşüncesiyle inşallah size layık bir Belediye Başkanı olacağım. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte Perşembe'de yapılması gereken ne varsa birlikte el birliği ve güç birliği ile ilçemize hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Albayrak, mazbatasını aldıktan sonra Perşembe Belediyesi'ne gelerek görevi Mustafa Tandoğan'dan dualarla devraldı. Albayrak devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Artık yeni şeyler söyleme zamanı, el ele, kol kola, huzur içerisinde hükümetimizle, Ordu Büyükşehir Belediyemizle sizlere layık olacağız inşallah" diye konuştu.

Cihat Albayrak kimdir?

1981 yılında Öğretmen bir babanın evladı olarak Elazığ'da doğan Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İlkokulu Altınfındık İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Ordu İmam Hatip Lisesinde okudu. Üniversiteyi Ordu Üniversitesi (ODÜ) Yerel Yönetimler Bölümünü tamamlayarak mezun oldu.

2002 yılında AK Parti Ordu Gençlik Kolları Kurucuları arasında yer alan Albayrak, 2005-2007 yılları arasında AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Albayrak, AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, AK Parti Altınordu Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2008 yılında Orman İşletme Müdürlüğünde kamu görevine başlayan Albayrak, 2014 yerel seçimleri sonrasında Altınordu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesinde Özel Kalem Müdür Yardımcılığı, 2019-2020 tarihleri arasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 2020-2023 tarihleri arasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevinde bulundu. 3 çocuk babası olan Albayrak, aynı zamanda Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliğini sürdürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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