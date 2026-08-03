Cihat Yaycı'dan Ayvalık Uyarısı - Son Dakika
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Cihat Yaycı'dan Ayvalık Uyarısı

Cihat Yaycı\'dan Ayvalık Uyarısı
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Cihat Yaycı, Ayvalık'ta Fener Rum Patrikhanesi'nin yoğun faaliyetleri için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Ayvalık ve Fener Rum Patrikhanesine ilişkin açıklamasında, Ayvalık'ta "çok ciddi ve kapsamlı bir oyun oynandığını" iddia ederek, ilgili kurumların gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini savundu.

Ayvalık'ın son dönemde Fener Rum Patrikhanesi'nin yoğun faaliyet yürüttüğü bölgelerden biri olduğunu öne süren Yaycı, ilçedeki Ortodoks Hristiyan nüfusunun çok az olmasına rağmen bazı dini yapılarla ilgili girişimlerin sürdüğünü iddia etti. Midilli ile Ayvalık arasında yoğun geçişler yaşandığını söyleyen Yaycı, geçmişte Ayvalık Metropoliti olarak görev yaptığını belirttiği bir din adamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu atamanın hukuka aykırı olduğunu ileri süren Yaycı, bunun "istihbarat ve casusluk faaliyeti" niteliği taşıdığını iddia etti. Yaycı devamında şunları kaydetti:

"Bakın, Ayvalık'a çok dikkat edin. Ayvalık'ta çok ciddi ve kapsamlı bir oyun oynanıyor. Devletimizi ve ilgili kurumlarımızı bir kez daha uyarıyorum. Ayvalık'ta son derece yoğun faaliyetler yürütülüyor. Fener Rum Kilisesi'nin en yoğun faaliyet alanlarından biri bugün Ayvalık'tır. Ayvalık'ta Ortodoks Hristiyan nüfusu yok denecek kadar azdır. Belki beş, belki on kişiden ibarettir. Buna rağmen oradaki kilisenin yeniden açılması için yoğun çaba gösterilmektedir. Midilli ile Ayvalık arasında sürekli geliş gidişler yaşanmaktadır. ABD'de Başkan Trump'a haç vererek, 'Konstantinopolis'i fethet.' diyen metropolit vardı ya; işte o kişi, ABD'ye gitmeden önce Ayvalık Metropoliti olarak görev yapıyordu. Aslında böyle bir atama yapma yetkisi yoktu ama buna rağmen atandı. Bu durum, devletimizin hukukuna aykırı bir faaliyettir. Bu, bir istihbarat ve casusluk faaliyetidir. Adeta casusluk üssü haline getirilmiş bir yapıdan söz ediyoruz. Beni de sürekli dolaylı ya da doğrudan tehdit ediyorlar. Çeşitli yollarla haber gönderiyor, televizyon ekranlarında beni mahkemeye vereceklerini söylüyorlar. Ben de diyorum ki; buyurun, sonuna kadar verin. Benim için bu ancak bir şeref vesilesidir. Biz de Fener Rum Kilisesi'nin başpapazı hakkında; Anayasa'ya aykırı faaliyetlerde bulunduğu, İsviçre'deki toplantıya katıldığı, kendisini 'Ekümenik' ve 'Yeni Roma Başpiskoposu' unvanlarıyla tanıttığı gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunduk. 'Yeni Roma' neresidir? Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 'Yeni Roma' diye bir yer mi vardır? Elbette yoktur. Bütün bunlar belirli bir projenin parçalarıdır. 'Yeni Roma' projesine dikkat edin. Yakın gelecekte, 'Biz ne Türk'üz, ne Kürt'üz, ne Ermeni'yiz, ne Süryani'yiz; hepimiz Romalı'yız' söylemini çok daha sık duymaya başlayabilirsiniz. Bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin sadece seyretmesi değil, gerekli diplomatik ve hukuki adımları da kararlılıkla atması gerekmektedir."

Kaynak: İHA

Dış Politika, Cihat Yaycı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cihat Yaycı'dan Ayvalık Uyarısı - Son Dakika

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