Çin, ABD Savaş Gemisinin Tayvan Boğazı'nda Devriye Gezmesine Tepki Gösterdi

Politika

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazı'nda devriye gezmesine tepki göstererek, "Tayvan, Çin topraklarının devredilemez bir parçasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Çin'in tamamını temsil eden tek yasal hükümettir" dedi.

Çin, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasına 2 haftadan az bir süre kala Tayvan Boğazı'nda devriye gezen ABD savaş gemisine tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian yaptığı açıklamada ABD ile Tayvan arasındaki ilişkiye değinerek, dünyada sadece tek bir Çin olduğunu belirtti. Jian, "Tayvan, Çin topraklarının devredilemez bir parçasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Çin'in tamamını temsil eden tek yasal hükümettir. Bu bir gerçek, uluslararası toplumun evrensel bir mutabakatı ve uluslararası ilişkilerde temel bir normdur" dedi.

Jian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının BM'de Çin'i temsil eden sadece bir koltuk olabileceğini açıkça ortaya koyduğunu ve "iki Çin" ya da "bir Çin, bir Tayvan" ihtimalini de ortadan kaldırdığını söyledi. Jian, ABD'nin "tek Çin" ilkesinin içini boşaltmak, ayrılıkçı "Tayvan bağımsızlığı" faaliyetlerini cesaretlendirmek ve Çin'i baskı altına almak gibi tehlikeli amaçlara hizmet ettiğini vurguladı.

"Rutin bir Tayvan Boğazı geçişi gerçekleştirildi"

Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD gemisinin boğazdan güneye doğru seyrettiğini ve Tayvan kuvvetlerinin durumu izlediğini ancak olağandışı bir şey gözlemlemediğini ifade etti. Bakanlık ayrıca, 4 Çin uçağının sınırı geçerek büyük bir hava üssüne ev sahipliği yapan Tayvan'ın Penghu adaları yakınlarında uçtuğunu açıkladı.

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada ise, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Halsey'in uluslararası hukuka uygun olarak yüksek deniz seyrüsefer ve uçuş özgürlüklerinin geçerli olduğu sularda "rutin bir Tayvan Boğazı geçişi" gerçekleştirdiği aktarıldı.

ABD savaş gemileri ve devriye uçakları, ayda bir kez Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapıyor.

"Birlikler, bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla savunacaktır"

Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yapılan açıklamada, birliklerin teyakkuz halinde olduğu bildirilerek, "Birlikler ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla savunacaktır" denildi.

Çin, Tayvan'ın üzerinde egemenlik iddia ederken, boğaz üzerinde de yargı yetkisine sahip olduğunu belirtiyor. Pekin'in egemenlik iddialarını reddeden Tayvan ise, ABD ile birlikte Tayvan Boğazı'nın uluslararası bir su yolu olduğunu belirtiyor. - PEKİN