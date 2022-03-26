Çin: ABD ve Nato, Yeni Bir Soğuk Savaş Başlatmak Yerine Rusya ile Diyalogda Bulunmalı - Son Dakika
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Çin: ABD ve Nato, Yeni Bir Soğuk Savaş Başlatmak Yerine Rusya ile Diyalogda Bulunmalı

26.03.2022 13:03
Çin: ABD ve Nato, Yeni Bir Soğuk Savaş Başlatmak Yerine Rusya ile Diyalogda Bulunmalı

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) — Olağan bilgilendirme toplantısında, Çin'in her zaman güvenliğin bölünmez olduğuna inandığını ve blokları karşı karşıya getirme ve mutlak güvenlik arayışının sadece en güvensiz senaryoyla sonuçlanacağını kaydeden Wang; Ukrayna'nın, büyük güçlerin rekabetinde bir cephe değil, Doğu ile Batı arasına bir köprü işlevi görmesi gerektiğini belirtti. Wang; Çin'in, Ukrayna konusunda sorunun özüne göre […]

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) — Olağan bilgilendirme toplantısında, Çin'in her zaman güvenliğin bölünmez olduğuna inandığını ve blokları karşı karşıya getirme ve mutlak güvenlik arayışının sadece en güvensiz senaryoyla sonuçlanacağını kaydeden Wang; Ukrayna'nın, büyük güçlerin rekabetinde bir cephe değil, Doğu ile Batı arasına bir köprü işlevi görmesi gerektiğini belirtti. Wang; Çin'in, Ukrayna konusunda sorunun özüne göre hareket ederek durumun tırmanmasını engellemeye, krizi çözüme kavuşturmaya ve barışı yeniden inşa etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Barıştan daha değerli hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Wang, uluslararası toplumun, Rusya ve Ukrayna'yı mücadele yerine müzakereleri sürdürmeye teşvik etmesi gerektiğini, aksi takdirde çatışmanın devamı ve tırmanmasının sadece daha fazla ölüme yol açacağını ve hiç kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini dile getirdi. Sözcü, uluslararası ilişkilerin ele alınmasında herhangi bir çifte standardın söz konusu olmaması gerektiğini yineledi.

Ukrayna'nın egemenlik ve güvenliğinin desteklenmesi ve Rusya'nın meşru güvenlik kaygılarına saygı duyulması gerektiğini not eden Wang, Avrupa'nın barış ve istikrarının savunulması gerektiğini söyledi. Çin'in duruşunun, çoğu ülkenin amaçlarıyla aynı olduğunu vurgulayan Wang; Çin'in, Çin'i hedef alan temelsiz suçlama ve kuşkulara karşı çıktığını ve asla baskı ve dayatmalara maruz kalmayacağını ifade etti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Çin: ABD ve Nato, Yeni Bir Soğuk Savaş Başlatmak Yerine Rusya ile Diyalogda Bulunmalı - Son Dakika


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